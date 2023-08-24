الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

الزمالك يواجه أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

تأهل فريق أرتا سولار بطل جيبوتي إلى دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية لمواجهة نظيره الزمالك، بعد الفوز ذهابًا وإيابًا على هورسيد الصومالي بنتيجة 3-0.

وكان فريق أرتا سولار بطل جيبوتي فاز ذهابا على نظيره  هورسييد الصومالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكرر فريق أرتا سولار بطل جيبوتي فوزه على نظيره هورسيد الصومالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بإياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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سجل ثلاثية فريق أرتا سولار بطل جيبوتي كلا من جابريل “هدفين” بينما سجل الهدف الثالث بليها.

مباراة الذهاب بين أرتا سولار وهورسييد الصومالي

فاز نادي آرتا سولار (بطل جيبوتي) على نظيره هورسييد الصومالي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بذهاب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

 

أهداف مباراة آرتا سولار وهورسييد الصومالي

سجل أهداف فريق آرتا سولار كلا من آلاين تراوري “هدفين”  بينما سجل الهدف الثالث اللاعب ياكوبا سونجني.

ويشارك نادي الزمالك في الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز للعام الماضي. 

 

الفرق المصرية بالمعترك الأفريقي

ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي ونادي بيراميدز، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر في كأس الكونفدرالية.

ويشارك 54 فريقا من 42 اتحادًا عضوًا في دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم، بينما يتنافس 52 فريقًا في كأس الكونفيدرالية، يمثلون 41 اتحادًا عضوًا.

ويشارك 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا في بطولة CAF دوري الأبطال هذا  الموسم، بينما يتنافس 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا في كأس الكونفدرالية.

ويعد الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.

وفي الوقت نفسه، فاز اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني في مباراتي النهائي.

 

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