الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزارة العمل: تطوير العمل وتوحيد الإجراءات بمديرية المنوفية

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة المنوفية بشأن تنظيم اجتماع مع مديري ومفتشي مكاتب العلاقات التابعة للمديرية، في ضوء تفعيل توجيهات وزير العمل حسن شحاتة في لقائه الأخير مع مديري المديريات بتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية.

 

الشكاوى العمالية

وذلك  بهدف تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج، مع تفعيل دور وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات،ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل.

 

Advertisements

 

مديرية العمل بالمنوفية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية في تقريره للوزارة، أن اللقاء تناول مناقشة وعرض عدد من الملفات  أهمها  شرح مراحل الشكوى من بدايتها إلى نهايتها بالطريقة المثلى، وكيفية ملئ النماذج بكل دقة وبصفة خاصة نموذج 7 شكاوى، وتصميم سجل الكتروني بالإدارة والمكاتب لمتابعة الرد على الشكاوى، واتخاذ اللازم قانونًا حال التقاعس في الرد على الشكاوى، والتواصل الدائم مع إدارة الرعاية طوال اليوم وبأي وسيلة للاستفسار، وذلك بحضور عماد سعيد مدير ادارة الرعاية بالمديرية.

 

مكاتب العمل 

وأضاف مدير المديرية للحضور مراعاة التطوير  المستمر وإثراء المعرفة القانونية والفنية وتبادل الخبرات، مع الالتزام التام بإخطار المديرية بالرد على الشكاوى طبقا للتعليمات والمواعيد المقررة، وتكليف إدارة الرعاية بالتواصل المستمر بكافة السبل مع المناطق والمكاتب للوقوف على أحدث التعليمات والقوانين وتوحيد المفاهيم نظريًا وعمليًا، مع التأكيد على موافقة "الوزير" على  بدء العمل بدليل الإجراءات الجديد قريبًا وسيطبق تجريبيًا  لمدة  6 أشهر للوقوف على معوقات التطبيق ثم إقراره نهائيًا، والذى سيحدث  تغييرات في كل نواحي التفتيش ميدانيًا ومكتبيًا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية العمل بالمنوفية وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل وزير العمل محافظة المنوفية صاحب العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: ندوة للتوعية بشأن عمل الأطفال بشركة للملابس الجاهزة في البحيرة

وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام قانون العمل بالمنشآت السياحية بالبحر الأحمر

وزارة العمل: ختام دورتين للتدريب على مهنة التفصيل والخياطة لسيدات المنيا

وزارة العمل: تدريب مهني للشباب وحصر مستمر للعمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد

الأكثر قراءة

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

اللجنة الثلاثية بالزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

رؤوس أعدائه وذهب وتمساح، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

بعد اختيار المستشار محمد شوقي، الضوابط الدستورية والقانونية في تعيين النائب العام

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد شوقي نائبا عاما

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف فقدان مئات القطع التاريخية من المتحف البريطاني

الروبوت الهندي يبدأ استكشاف القطب الجنوبي للقمر

أفيال تهاجم العشرات في احتفال ديني بسريلانكا (فيديو)

حاول تقبيل مياه نافورة جنيف فانتهى به الأمر في المستشفى

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

من هو نائب عام مصر الجديد المستشار محمد شوقي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا شرع الله الزواج؟.. أستاذ فقه يجيب

أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

تفسير حلم غرق المركب في المنام وعلاقته بالفقر وارتكاب المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية