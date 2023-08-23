الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

حسن شحاتة: بدء الإجراءات المُرتبطة بمنظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل

حسن شحاتة وزير العمل،
حسن شحاتة وزير العمل، فيتو

أكد وزير العمل حسن شحاتة أن "الوزارة" بصدد مراجعة أدلة الإجراءات، والتشريعات المُرتبطة بأعمال منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، لتتوافق مع أهداف ورؤية الدولة المصرية في تعزيز مفاهيم الحوكمة وترسيخ مبادئ الشفافية، وعرض المعلومات والبيانات الدقيقة بشأن سوق العمل..

البنية المعلوماتية لسوق العمل

جاء ذلك خلال اجتماع انعقد مساء اليوم الأربعاء، عبر تقنية الاتصال الافتراضي"فيديو كونفرانس"،مع وزير الاتصالات د. عمرو طلعت، ونائبه المهندس خالد العطار، والرئيس التنفيذي لشركة "دي إكس سي " وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ منظومة منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل، حيث عرض السيد وزير الاتصالات ونائبه تصورا للمنظومة التي ستُنفذ ضمن مشروع أُحمس وهو من المشروعات القومية التي تستهدف بناء حكومة رقمية  تشاركية ومستدامة محورها خدمة المواطن من خلال منظومة  معلوماتية متكاملة..

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وزارة العمل، فيتو

رؤية مصر 2030

وأوضح وزير العمل حسن شحاتة أن "المنظومة" تستهدف توفير قواعد بيانات متكاملة للأطراف المعنية،وتوفير تقارير ديناميكية لسوق العمل بأطرافه من الحكومة مُمثلة في وزارة العمل، والأفراد الباحثين عن عمل، وأصحاب الأعمال " بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030،وتحقيق أهداف التنمية المستدامة نحو جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

وزارة العمل، فيتو

الإدارة المركزية للتدريب المهني

حضر اللقاء المستشار حسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، والمستشار خالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وهند محمد صفاء الدين مدير مشروع ميكنة خدمات وزارة العمل، ومحمد كمال مدير عام الإدارة العامة للبنية الاساسية وتأمين المعلومات، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير..

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