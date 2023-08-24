داليا شوقي تشوق الجمهور لمسلسل "سفاح الجيزة"

سفاح الجيزة، يبدأ غدا ٢٥ أغسطس عرض مسلسل سفاح الجيزة وهو المسلسل الذي ينتظره الجمهور منذ بدء الإعلان عنه منذ فترة.

وشوقت الفنانة الشابة داليا شوقي الجمهور للمسلسل حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام “شكرًا شاهد علي ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا #سفاح_الجيزة بداية عرض أولى الحلقات، بكرة ٢٥ أغسطس. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. جاهزين؟؟”.

وتابعت “لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم - حب عملاق! يلا بيينا!.. اخراج: ا/هادي الباجوري تأليف: إنجي أبو السعود وعماد مطر انتاج: #ThePlanetStudios حصريًا علي #شاهد #Shahid”.

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إطلالة داليا شوقي

حرصت الفنانة الشابة داليا شوقي على مشاركة جمهورها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم أمس بمشاركة نجوم المسلسل وصناعه.

ونشرت داليا عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود مكشوف من البطن والذراعين واعتمدت على وضع ماكياج عين يتناسب مع لون الفستان.

وكتبت داليا “من العرض الخاص احتفالًا بمسلسلنا #سفاح_الجيزة 🩸🔪 ابتداءٍ من ٢٥ اغسطس علي شاهد @shahid.vod”.

ركين سعد

نشرت الفنانة الأردنية ركين سعد صورًا لها من العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة والذي أقيم أمس بحضور نجوم المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

وكتبت ركين “امبارح كانت ليله مليانة حماس وحب.. شكرا لحبايبي أسرة المسلسل ولشاهد على الليلة الجميلة.. فخورة اني جزء من مسلسل سفاح الجيزة وبتمنى انه يعجبكم - يوم ٢٥ / ٨ على @shahid.vod”.

إطلالة ريم العدل

وأطلت ريم العدل، مصممة الأزياء أثناء العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة بقميص أبيض مطبوع على ظهره بصورة كارتونية بوستر مسلسل سفاح الجيزة والذي من المقرر عرضه قريبًا.

فنانون في العرض الخاص للمسلسل

وحضر كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة ركين سعد وداليا شوقي للاحتفال بالعرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى.

دور جديد لأحمد فهمي

ويطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين، فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.