الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

احذر من تورم القدمين، مؤشر لارتفاع أنزيمات الكبد

تورم القدمين، فيتو
تورم القدمين، فيتو

الكبد من أعضاء الجسم المهمة التي تعمل على التخلص من السموم في الجسم ويساعد على إنتاج الألبومين أحد البروتينات المهمة في دم الإنسان.

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أهم  المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الكبد وأهم أعراضها وطرق اكتشاف الإصابة بها.

 

وكشف الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد سابقًا، عن أهم الأعراض التي تعتبر مؤشر على وجود خلل في الكبد ومشكلة صحية تتطلب العلاج فورًا.

وأضاف لــ"فيتو" أن الخلل في وظائف الكبد يكتشف عن طريق إجراء تحليل وظائف الكبد مشيرًا إلى ضرورة الاكتشاف المبكر لأي ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أمراض الكبد

 

أعراض خلل وظائف الكبد

وأشار إلى أن الكبد من أعضاء الجسم المهمة وهو مصنع لإنتاج الألبومين والتخلص من الصفراء  لافتًا إلى أن أهم أعراض خلل وظائف الكبد والارتفاع الشديد في إنزيمات الكبد:

Advertisements

ارتفاع الصفراء في الجسم

ورم في القدم

الاستسقاء وكبر حجم البطن

وجود مشاكل في السيولة بالدم مما يسبب نزيف

 

وأوضح أستاذ جراحة الكبد أن المريض يمكن أن يلاحظ وجود دم أثناء غسيل الأسنان وهي من ضمن المؤشرات التي توضح وجود مشاكل في تجلط الدم.

 

وتابع حديثه بأن ارتفاع أنزيمات الكبد يمكن أن يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم البابي وحدوث الاستسقاء وكبر حجم الطحال والغيبوبة الكبدية، موضحًا أنه في تلك الحالة جراحة زراعة الكبد هي الحل للمراحل النهائية في الفشل الكبدي.

 

خلل في وظائف الكبد 

 

كان قد قال  الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس أن أنواع الأورام التي تصيب الكبد، نوعين منها أورام خبيثة وأخرى حميدة.

 

أعراض الوحمة الكبدية

وأكد أستاذ جراحة الكبد لــ"فيتو" أن الأورام الحميدة هي الوحمة الكبدية موضحًا أن كل الحالات تكتشف إصابتها بالصدفة لأن الوحمة الكبدية ليست لها أعراض.

 

أكد أنه لا يمكن أن تتحول الوحمة الكبدية إلى ورم خبيث حتى مع مرور الوقت أو مع كبر حجمها.

 

علاج الوحمة الكبدية

أوضح أستاذ جراحة الكبد أن مريض الوحمة الكبدية لا يحتاج الى تدخل جراحي إلا إذا كان حجم الورم كبيرًا لذا يجب المتابعة الجيدة لتحديد حجم الورم ومتابعة إذا كان ينمو أم لا لأنه يمكن للمريض أن يكتشف الإصابة بالورم وحجمه 3 سم على سبيل المثال ثم يزيد الحجم بعد عدة شهور.

أشار أنه في تلك الحالة يجب إجراء جراحة لاستئصال الوحمة الكبدية، لأنها يمكن أن يزيد حجمها ليصل إلى كل أجزاء الكبد

 

عملية زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية

وأشار إلى وجود مرضى يحتاجون إلى جراحة زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية مؤكدًا أن الأورام الحميدة في الكبد موجودة ولكنها ليست بنسبة كبيرة ولا يجب إهمالها حتى لا تنتهي بمشكلة كبيرة للمريض، لافتًا إلى أن المريض يعتقد أن الورم الحميد يمكن تركه دون علاج وكذلك يتم إهمال المتابعة.

 

طرق تشخيص الوحمة الكبدية

مستشفيات جامعة أسيوط تنجح في إدخال تقنية حديثة لحقن أورام الكبد عن طريق الزراع

دراسة: المشروبات المحلاة بالسكر تزيد خطر الإصابة بأمراض الكبد

ويتم تشخيص الإصابة بالوحمة الكبدية عند إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية على الكبد لتحديد حجم الوحمة لأن تحديد الحجم ضرورة لكي يحدد الطبيب المعالج إذا كانت توجد خطورة من الوحمة أم لا.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. البنوك المصرية.

ارتفاع في ضغط الدم ارتفاع انزيمات الكبد أمراض الكبد انزيمات الكبد تحليل وظائف الكبد وظائف الكبد معهد الكبد

مواد متعلقة

طبيب: سرطان الكبد بالمرتبة الأولي بين الأورام التي تؤدي للوفاة في مصر، وهذه أعراض المرض

هيئة الدواء تحذر من دواء مغشوش في السوق لمرضى الكبد

وزير الصحة: توحيد الجهود مع المجتمع الدولي للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي بحلول 2030

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة كاملة بالكليات المتاحة للشعبة العلمية.. والأماكن الشاغرة لطلاب القسم الأدبي

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

أسعار الآيفون في السعودية

بالتفاصيل.. الكليات والمعاهد المتاحة في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2023

اتحاد الكرة يجري اليوم قرعة دوري القسم الثاني بمسماه الجديد "دوري المحترفين"

مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، (6) كليات متاحة، أبرزها (حقوق وآداب وسياحة)

Advertisements

منوعات

المزيد

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

آخر موجة حر، ارتفاع الحرارة في جبال الألب الإيطالية 10 درجات

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

جدة السعودية تغرق في عاصفة ترابية حجبت الشمس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

بالاسم ورقم الجلوس، اعرف كليتك في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية