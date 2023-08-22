احذر من تورم القدمين، مؤشر لارتفاع أنزيمات الكبد

الكبد من أعضاء الجسم المهمة التي تعمل على التخلص من السموم في الجسم ويساعد على إنتاج الألبومين أحد البروتينات المهمة في دم الإنسان.

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أهم المشكلات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الكبد وأهم أعراضها وطرق اكتشاف الإصابة بها.

وكشف الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس ومدير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد سابقًا، عن أهم الأعراض التي تعتبر مؤشر على وجود خلل في الكبد ومشكلة صحية تتطلب العلاج فورًا.

وأضاف لــ"فيتو" أن الخلل في وظائف الكبد يكتشف عن طريق إجراء تحليل وظائف الكبد مشيرًا إلى ضرورة الاكتشاف المبكر لأي ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أمراض الكبد

أعراض خلل وظائف الكبد

وأشار إلى أن الكبد من أعضاء الجسم المهمة وهو مصنع لإنتاج الألبومين والتخلص من الصفراء لافتًا إلى أن أهم أعراض خلل وظائف الكبد والارتفاع الشديد في إنزيمات الكبد:

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ارتفاع الصفراء في الجسم

ورم في القدم

الاستسقاء وكبر حجم البطن

وجود مشاكل في السيولة بالدم مما يسبب نزيف

وأوضح أستاذ جراحة الكبد أن المريض يمكن أن يلاحظ وجود دم أثناء غسيل الأسنان وهي من ضمن المؤشرات التي توضح وجود مشاكل في تجلط الدم.

وتابع حديثه بأن ارتفاع أنزيمات الكبد يمكن أن يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم البابي وحدوث الاستسقاء وكبر حجم الطحال والغيبوبة الكبدية، موضحًا أنه في تلك الحالة جراحة زراعة الكبد هي الحل للمراحل النهائية في الفشل الكبدي.

خلل في وظائف الكبد

كان قد قال الدكتور محمد فتحي، أستاذ جراحة وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس أن أنواع الأورام التي تصيب الكبد، نوعين منها أورام خبيثة وأخرى حميدة.

أعراض الوحمة الكبدية

وأكد أستاذ جراحة الكبد لــ"فيتو" أن الأورام الحميدة هي الوحمة الكبدية موضحًا أن كل الحالات تكتشف إصابتها بالصدفة لأن الوحمة الكبدية ليست لها أعراض.

أكد أنه لا يمكن أن تتحول الوحمة الكبدية إلى ورم خبيث حتى مع مرور الوقت أو مع كبر حجمها.

علاج الوحمة الكبدية

أوضح أستاذ جراحة الكبد أن مريض الوحمة الكبدية لا يحتاج الى تدخل جراحي إلا إذا كان حجم الورم كبيرًا لذا يجب المتابعة الجيدة لتحديد حجم الورم ومتابعة إذا كان ينمو أم لا لأنه يمكن للمريض أن يكتشف الإصابة بالورم وحجمه 3 سم على سبيل المثال ثم يزيد الحجم بعد عدة شهور.

أشار أنه في تلك الحالة يجب إجراء جراحة لاستئصال الوحمة الكبدية، لأنها يمكن أن يزيد حجمها ليصل إلى كل أجزاء الكبد

عملية زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية

وأشار إلى وجود مرضى يحتاجون إلى جراحة زراعة الكبد بسبب الوحمة الكبدية مؤكدًا أن الأورام الحميدة في الكبد موجودة ولكنها ليست بنسبة كبيرة ولا يجب إهمالها حتى لا تنتهي بمشكلة كبيرة للمريض، لافتًا إلى أن المريض يعتقد أن الورم الحميد يمكن تركه دون علاج وكذلك يتم إهمال المتابعة.

طرق تشخيص الوحمة الكبدية

ويتم تشخيص الإصابة بالوحمة الكبدية عند إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية على الكبد لتحديد حجم الوحمة لأن تحديد الحجم ضرورة لكي يحدد الطبيب المعالج إذا كانت توجد خطورة من الوحمة أم لا.