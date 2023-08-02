الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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صحة ومرأة

الكافيين والزنجبيل، مشروبات مفيدة لصحة الكبد

أطعمة تحافظ على صحة
أطعمة تحافظ على صحة الكبد، فيتو

مشروبات مفيدة لصحة الكبد، الكبد من أعضاء الجسم المهمة التي يجب الحفاظ على صحتها وعدم تعرضها للإصابة بأي أمراض أو فيروسات أو تليف في الكبد ومنع تدهور حالة الكبد لمنع الوصول لمرحلة السرطان.

 

مشروبات مفيدة لصحة الكبد

 

أطعمة تحافظ على صحة الكبد، فيتو

 

وبسبب النظام الغذائي غير الصحي  يتأثر الكبد بشكل سلبي نتيجة الاعتماد على أكلات تضر بصحة الكبد ويمكن أن يصاب الكبد بدهون ينتج عنها تليف وأورام.

 

وتستعرض فيتو الأطعمة والمشروبات التي تحافظ على صحة الكبد ووظائفه.

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أطعمة تحافظ على صحة الكبد

وقالت الدكتورة سامية بباوي استشاري التغذية العلاجية  للحفاظ على صحة الكبد لا بد من أن يكون الطعام الذي يتناوله الإنسان غني بمضادات أكسدة، لتقليل أي التهاب بالأخص إذا كان الكبد دهني يكون أكثر عرضه للإصابة بالتهابات ولمنع خلايا الكبد من التلف.

 

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

أطعمة تحافظ على صحة الكبد 

 

وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التوت والفراولة والخضروات الصلبة مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي.

 

فوائد الثوم والسمك للكبد

وقالت إن من ضمن الأطعمة المفيدة لصحة الكبد الأسماك لأنها غنية بأوميجا 3 والبنجر والثوم لأنه ينشيط إنزيمات الكبد ولاحتوائه على مادة السيلينيوم وهي مضادة للأكسدة وتقضي على الميكروبات الضارة في الأمعاء.
 

مشروبات تحافظ على صحة الكبد 

مشروبات تحافظ على صحة الكبد،فيتو

وأشارت إلى أن هناك مشروبات تحافظ على صحة الكبد مثل الكافيين والزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر والكركم لأحتوائهم على مضادات اكسدة 
 

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جدير بالذكر أن  وزارة الصحة كشفت عن أهم أعراض الإصابة التهاب الكبد: 


١-اصفرار الجلد والعينين.
٢- اليرقان.

 

أكدت وزارة الصحة أن عدوى التهاب الكبد B المزمن يمكن علاجها بعوامل مضادة للفيروسات تعمل على إبطاء تطور تليف الكبد والحد من سرطان الكبد.

 

طرق انتقال العدوى بالتهاب الكبد


وتشمل طرق انتقال العدوى بالتهاب الكبد B: 
١- من الأم للجنين أثناء الولادة
٢- التعرض لمختلف سوائل الجسم
٣-ممارسات الحقن غير الآمنة
٤- مرحلة الطفولة المبكرة.

وتتضمن أعراض الإصابة بالالتهاب الكبدي B:

١- ألم في البطن.
٢- البول الداكن.
٣- الحمى. 
٤- ألم في المفصل. 
٥- الغثيان والقيء.
٦- الضعف والإحساس بالإجهاد.

٧- إصفرار البشرة وبياض العينين.

 

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