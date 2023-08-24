الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة الإسماعيلية تكشف تفاصيل تطوير مراكز الشباب

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، فيتو

قررت وزارة الشباب والرياضة دعم عدد من مراكز الشباب بمراكز محافظة الإسماعيلية

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موافقة وزارة الشباب 

من جانبه أكد النائب سامي سليم عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، موافقة وزارة الشباب على تطوير عدد من مراكز الشباب بالمحافظة ومنها مركز شباب الهيش ومركز شباب أبو سلطان  بنطاق مركز فايد، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم المنظومة الرياضية بالمحافظات. 

الاهتمام بمراكز الشباب 

وأضاف النائب سامي سليم، أن القيادة السياسية تولي " اهتمامًا خاصًا بالشباب في قرى محافظة الإسماعيلية، من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعي، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية في تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة. 

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دعم مراكز الشباب 

ولفت النائب سامي سليم الي موافقة  الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة علي طلب النائب سامي سليم بشأن دعم مركز شباب ( الهيش ) وذلك للمساهمة في الاستعداد لاستقبال الشباب وتكثيف الأنشطة وتوفير احتياجات المركز، كذلك مركز شباب أبو سلطان.

وعلى صعيد آخر، كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وافق على حزمة من الخدمات للصحفيين وأسرهم. 

تعاون بين وزارة الشباب ونقابة الصحفيين 

وأكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتي المرأة والنشاط، أن الوزير وافق على عودة تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة والنقابة فيما يتعلق باستئناف الرحلات إلى المدن الشبابية بمحافظات مصر السياحية، وأوركسترا وكورال الوزارة المتميزين فنيًا.


التنسيق بين الصحفيين وقطاع المرأة بوزارة الشباب 

وأضافت "دعاء النجار" أن الدكتور أشرف صبحي رحب بالتعاون مع النقابة وأنشطتها خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أنه على استعداد لدعم جميع أنشطة شباب الصحفيين وكذلك أنشطة لجنة المرأة في المجالات المختلفة بالتنسيق مع قطاع المرأة بالوزارة. 

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