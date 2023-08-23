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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 185 بجريدة الوقائع المصرية

عاصم الجزار وزير
عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 185، الصادر في 2 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الإسكان والمرافق، ومحافظة المنيا، والهيئة العامة للرقابة المالية.
- قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٣، باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (٥) بمساحة 2.365 فدان الواقعة جنوب القرى السياحية شرق، شرق الحى المتميز بمدينة دمياط الجديدة المخصصة للسادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط لإقامة مشروع "عمراني متكامل".
قرار محافظة المنيا رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠٢٣، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المـساحة التى تشغلها المدرسة الخيرية الإعدادية الإسلامية بنين بمغاغة برقم تعريفي (٢٤٠١٣٨٥) والكائنة بمدينة مغاغة ملك محمد صادق حسن وآخرين وذلـك لحـين صـدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
-وقرار محافظة المنيا رقم 67 لسنة 2023، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المـساحة التى تشغلها مدرسة الأقباط الابتدائية بديرمواس برقم تعريف ى ٢٤٠١٣٥٩ والكائنة بـشارع الحرية - الفاروق سابقا - بمدينة ديرمواس ملك نعمة اس كاروس فام وآخـرين وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.
-وقرار محافظة المنيا رقم ٣٦٨ لسنة ٢٠٢٣، يستولى مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي على المـساحة التى تشغلها مدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائيـة المـشتركة بـرقم تعريفي (٢٤١١٢٩٩) الكائنة بناحية أبو قرقاص البلد، مركز أبو قرقاص ملك ورثة المرحوم مكرم كامل عثمان إبراهيم وذلك لحين صدور قرار بتقرير صفة المنفعة العامة.

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-وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ١٤٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط شرطة ميناء الإسكندرية البحري.

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