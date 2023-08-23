ضبط 4.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على جميع المخابز البلدية والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز والسلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

نتائج الحملة

‏‎وأسفرت الحملات عن ضبط ٥ مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٤ ونصف طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء.

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كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية مجهوداتها للرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط أحد محلات العطارة وبه كمية تقدر بـ ٥٠٠ عبوة من الزيوت منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المخالفات المحررة خلال الحملة

بالإضافة لتحرير ١٧٧ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، منها ١٥ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ١٦ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٥ محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري)، ومحضر عدم الإعلان عن المخازن.

‏‎ مجال الرقابة على المخابز

ومن جهة أخرى قامت لجنة من مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين ومكتب متابعة المحافظ والشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من جودة رغيف الخبز.

وقد تم تحرير عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد ١٢ محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٨ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ١٦ محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٨ محضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٧ محاضر عدم وجود سجل بالمخبز، وعدد ٥ محاضر تصرف في الدقيق، وعدد ٢ محضر تجميع الدقيق.





توجيهات عامة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.



وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وكان اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد أعطى تعليمات مشددة لجهاز المحافظة التنفيذي تنص علي ضرورة المتابعة الميدانية لجميع الأعمال التي تقوم بها الأحياء والوحدات المحلية، ورصد حالات التعدي على الشوارع والطرق العامة، والتحرك لإزالتها على الفور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بالإضافة إلى متابعة الجهات الحكومية، والمدارس وكافة الجهات الخاصة بتجمعات للمواطنين للتأكد من تفعيل إجراءات الوقاية والالتزام بالتباعد الاجتماعي، والتأكيد على تنفيذ أعمال التطهير، والتعقيم والرش بالمطهرات لكافة الأماكن بشكل يومي.

ومن جهة أخرى قامت المراكز والمدن برش وتعقيم مباني الوحدات المحلية والجهات الحكومية، وعدد من المدارس، وبالأخص مدارس القرى وتوابعها وعدد من مكاتب البريد، كما يتم تعقيم المساجد.



حيث تستمر هذه الإجراءات يوميا للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود المبذولة فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والمشكلات الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك القضايا في أسرع وأقل وقت ممكن وبأبسط الطرق مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا والمضي قدما في استكمال العمل بالعديد من الملفات ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ومن أبرزها تكثيف أعمال النظافة العامة والتطوير والتجميل، والإنارة من أجل الحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري للإسماعيلية وتفعيل دور المشاركة المجتمعية.