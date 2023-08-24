غلق المجال الجوي في محيط سجن فولتون تمهيدا لتسليم ترامب نفسه

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن السلطات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تتوقع أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بتسليم نفسه للقبض عليه على خلفية الاتهامات التي يواجهها في قضية التدخل في نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية في عام 2020.

إغلاق المجال الجوي في محيط سجن مقاطعة فولتون

ومن جانبها ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها اليوم أن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية فرضت قيودا على الطيران حول المنطقة المحيطة بسجن مقاطعة فولتون، حيث من المقرر أن يمثل الرئيس السبق لإجراءات ما قبل المحاكمة في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت شرق أمريكا ( الثانية إلى ربع بعد منتصف ليل القاهرة) ولمدة ساعتين تقريبا.



وذكر الصحفي شيا سكرادار على منصة إكس، تويتر سابقا، أن سبب إغلاق المجال الجوي حول سجن فولتون وسبب معاملة الـ VIP لترامب.



وكان ترامب قد قال إنه سيسلم نفسه بفخر اليوم الخميس، ويواجه ترامب 13 اتهاما بموجب تحقيق المدعي العام لمقاطعة فولتون فانى ويليس المتعلق بالتدخل في الانتخابات، من بينها انتهاك قوانين الولاية وانتهاك القسم من قبل مسئول عام، والتآمر لارتكاب التزوير. وأنكر ترامب من جانبه كافة الاتهامات.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن جون إيستمان، المحامي المحافظ والمهندس القانوني لخطة استخدام القوائم الزائفة للناخبين الجمهوريين لإبقاء ترامب في منصبه، قد أصبح أول مستشار لترامب يتم حجزه رسميًا في قضية الابتزاز التي تزعم أنه وترامب و17 آخرون جزءًا من مشروع إجرامي واسع النطاق لعكس فوز جو بايدن عام 2020 في جورجيا.



تم إطلاق سراح إيستمان بكفالة قدرها 100 ألف دولار بعد وقت قصير من استسلام متهم آخر في قضية جورجيا وهو سكوت هول، وهو ضامن الكفالة المتورط في الانتهاك المزعوم لبيانات الانتخابات في مقاطعة كوفي بولاية جورجيا، والذي أطلق سراحه بكفالة قدرها 10 آلاف دولار.

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