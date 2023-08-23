الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

مساعدو ترامب يسلمون أنفسهم للسلطات الأمريكية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أعلن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم أنفسهم إلى السلطات في ولاية جورجيا، استعدادا للمثول أمام المحكمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية 2020.

مغادرة البيت الأبيض

وأفادت وسائل إعلام بأن "ترامب سيمثل أمام القضاء الأمريكي مرة أخرى يوم غد الخميس في مناسبة هي الرابعة منذ مغادرته البيت الأبيض"، مشيرة إلى أن ترامب ومساعديه يعتبرون المحاكمة تسييسا للقضاء وتدخلا في الانتخابات الرئاسية.

ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير 2021.

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تسليم نفسه إلى السلطات القضائية

وأكد ترامب أمس الثلاثاء، أنه يعتزم السفر إلى مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، لتسليم نفسه إلى السلطات القضائية يوم الخميس، على خلفية الاتهامات الموجهة له بقضية التدخل في الانتخابات.

 قضية التدخل بالانتخابات الأمريكية

يُذكر أن الادعاء العام في ولاية جورجيا أمهل جميع المتهمين في قضية التدخل بالانتخابات، بمن فيهم ترامب حتى 25 أغسطس الجاري لتسليم أنفسهم، بعد توجيه هيئة المحلفين في الولاية لائحة اتهام بحقهم.

اعتقال سيدة هددت بقتل ترامب وابنه

سي إن إن: ترامب يعتزم تسليم نفسه الخميس في قضية انتخابات جورجيا

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