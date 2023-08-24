تحرير 67803 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 67803 مخالفات مرورية متنوعة من بينها 18962 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 471 مخالفة السير بدون تراخيص، 8 مخالفات دراجات نارية، 12 مخالفة موقف عشوائى، 1275 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 13 مخالفة السير بدون تراخيص.
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