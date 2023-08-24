دوري الجمهورية للناشئين، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007 موسم 2023-2024.

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪7

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين 2007، عدد 20 فريقا وهم الأهلي والزمالك وانبي والمقاولون والجيش والإسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر والداخلية وسموحة وفاركو وسيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة وزد والاتحاد السكندري والجونة والمجد وأسوان وغزل المحلة والمنيا.

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2007

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪7



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2007، الجونة مع إنبي، والمجد مع سموحة، والاتحاد مع فيوتشر، والجيش مع المنيا، والمقاولون مع الداخلية، والأهلي مع فاركو، وزد مع غزل المحلة، وبلدية المحلة مع الزمالك، والاسماعيلي مع أسوان، وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

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وتقام دوري الجمهورية للناشئين 2007 من دور واحد ثم تقام التصفية النهائية بين العشرة فرق أصحاب المركز الأول لتحديد المراكز من الأول إلى العاشر علما بان الفرق تخوض مواجهات المرحلة الثانية بالنقاط التي حصلوا عليها بالمرحلة الأولى.

وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسخ



وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسنين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.