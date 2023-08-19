تفاصيل قرعة ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب 2023-2024

قرعة دوري الجمهورية للناشئين والشباب، أجري اتحاد الكرة قرعة دوري الجمهورية للناشئين والشباب مواليد 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 استعدادا لموسم 2023-2024.

قرعة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003



وتقام بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 من دور واحد بمشاركة 20 فريقا، ثم يتنافس أول عشرة فرق علي المراكز الأولي في المرحلة الثانية علما بأن الصعود للمرحلة النهائية سيكون بالنقاط التي حصلت عليها الفرق في المرحلة الأولي.

الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للشباب 2003



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003، فرق بيراميدز والزمالك والاسماعيلي وسموحة وبتروجت وطنطا والجيش وبلدية المحلة والجونة والسد بأسوان والاتحاد السكندري وإنبي والمصري والاهلي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وزد وفيوتشر والقناة والمقاولون العرب.

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الجولة الأولي لدوري الجمهورية للشباب 2003



ويلتقي في الجولة الأولي لدوري الجمهورية للشباب، الزمالك مع بيراميدز، والاسماعيلي مع القناة، وسموحة مع فيوتشر، وبتروجت مع زد، وطنطا مع سيراميكا كليوباترا، والجيش مع غزل المحلة، وبلدية المحلة مع الاهلي، والجونة مع المصري، والسد بأسوان مع إنبي، الاتحاد السكندري مع المقاولون.

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2005



وتقام بطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2005 من دور واحد بمشاركة 20 فريقا، ثم يتنافس أول عشرة فرق علي المراكز الأولي في المرحلة الثانية علما بأن الصعود للمرحلة النهائية سيكون بالنقاط التى حصلت عليها الفرق في المرحلة الأولى.

الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 2005



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين 2005، فرق وادي دجلة وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا والإسماعيلي والمقاولون وبيراميدز والأهلي والزمالك وإنبي وبتروجت والاتحاد السكندري والجونة وبلدية المحلة والقناة وسموحة وحرس الحدود وزد ونادي أسيوط وفيوتشر.

الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2005



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2005، فاركو مع وادي دجلة، وغزل المحلة مع أسيوط، وسيراميكا مع زد، والاسماعيلي مع حرس الحدود، والمقاولون مع سموحة، وبيراميدز مع القناة، والأهلي مع بلدية المحلة،والزمالك مع الجونة، وإنبي مع الاتحاد السكندري، وبتروجت مع فيوتشر.

وقرر عدد من الأندية على رأسهم الأهلي والزمالك وانبي وبيراميدز وزد بطل النسخة الأخيرة إلغاء فريق مواليد ٢٠٠٦ ودمجه مع فريق مواليد ٢٠٠٥.



الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪6



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٦، عدد ١٤ فريقا وهم الإسماعيلي والمصري والبنك الأهلي والمقاولون وفيوتشر وسموحة وبلدية المحلة والقناة ولافيينا ورأس غارب وحرس الحدود والاتصالات وبتروجت والترسانة.



قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪6



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين، الإسماعيلي مع لافيينا، والقناة مع بتروجيت، والمصري مع الاتصالات، والبنك الأهلي مع المقاولون العرب، وبلدية المحلة مع فيوتشر، ورأس غارب مع حرس الحدود، وسموحة مع الترسانة.

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪7



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين 2007، عدد 20 فريقا وهم الأهلي والزمالك وانبي والمقاولون والجيش والإسماعيلي وبيراميدز وفيوتشر والداخلية وسموحة وفاركو وسيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة وزد والاتحاد السكندري والجونة والمجد وأسوان وغزل المحلة والمنيا.

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪7



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2007، الجونة مع إنبي، والمجد مع سموحة، والاتحاد مع فيوتشر، والجيش مع المنيا، والمقاولون مع الداخلية، والأهلي مع فاركو، وزد مع غزل المحلة، وبلدية المحلة مع الزمالك، والاسماعيلي مع أسوان، وسيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.





وتقام دوري الجمهورية للناشئين 2007 من دور واحد ثم تقام التصفية النهائية بين العشرة فرق أصحاب المركز الأول لتحديد المراكز من الأول إلى العاشر علما بان الفرق تخوض مواجهات المرحلة الثانية بالنقاط التي حصلوا عليها بالمرحلة الأولى.

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪8



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٨، عدد ١٨ فريقا وهم الإسماعيلي وفاركو والزمالك والإنتاج الحربي ورأس غارب بلدية المحلة وانبي وزد وسموحة والأهلي وأسوان والاتصالات والمصري وفيوتشر والجونة والمقاولون والقناة ولافيينا.



قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪8



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين، فاركو مع الإسماعيلي، وسموحة مع أسوان، وزد مع الاتصالات، وانبي مع المصرى، وبلدية المحلة مع فيوتشر، وراس غارب مع الجونة، والإنتاج الحربي مع المقاولون العرب، والزمالك مع القناة، والأهلي مع لافيينا.

وتقام دوري الجمهورية للناشئين 2008 من دور واحد ثم تقام التصفية النهائية بين العشرة فرق أصحاب المركز الأول لتحديد المراكز من الأول إلى العاشر علما بان الفرق تخوض مواجهات المرحلة الثانية بالنقاط التي حصلوا عليها بالمرحلة الأولى.

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪9



وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٩، عدد ١٦ فريقا وهم الأهلي والزمالك وانبي والمقاولون وبيراميدز وسيراميكا وبلدية المحلة والقناة والجونة وزد وسموحة وبتروجيت وفيوتشر والبنك الأهلي والإسماعيلي ووادي دجلة.



وتقام مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2009 على دورين.



قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪9



ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين 2009، وادي دجلة مع الزمالك، والأهلي مع زد، وبتروجيت مع الجونة، وفيوتشر مع القناة، والبنك الأهلي مع بلدية المحلة، وانبي مع المقاولون، والاسماعيلي مع سيراميكا كليوباترا، وسموحة مع بيراميدز.

وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024

مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر.

أشعة الرسخ

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.