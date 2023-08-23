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رياضة

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2008

دوري الجمهورية للناشئين
دوري الجمهورية للناشئين 2008

دوري الجمهورية للناشئين، كشف اتحاد الكرة عن مباريات دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم مواليد 2008 لأندية القسم الأول موسم 2023-2024.

جدول مباريات دوري الجمهورية للناشئين 2008 

وأجري اتحاد الكرة قرعة دوري الجمهورية للناشئين والشباب مواليد 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2009 استعدادا لموسم 2023-2024.

 

الفرق المشاركة في دوري الجمهورية للناشئين 200‪8

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للناشئين ٢٠٠٨، عدد ١٨ فريقا وهم الإسماعيلي وفاركو والزمالك والإنتاج الحربي ورأس غارب بلدية المحلة وانبي وزد وسموحة والأهلي وأسوان والاتصالات والمصري وفيوتشر والجونة والمقاولون والقناة ولافيينا.

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قرعة دوري الجمهورية للناشئين 200‪8

ويلتقي في الجولة الأولى لدوري الجمهورية للناشئين، فاركو مع الإسماعيلي، وسموحة مع أسوان، وزد مع الاتصالات، وانبي مع المصرى، وبلدية المحلة مع فيوتشر، وراس غارب مع الجونة، والإنتاج الحربي مع المقاولون العرب، والزمالك مع القناة، والأهلي مع لافيينا.

 

 

وتقام دوري الجمهورية للناشئين 2008  من دور واحد ثم تقام التصفية النهائية بين العشرة فرق أصحاب المركز الأول لتحديد المراكز من الأول إلى العاشر علما بان الفرق تخوض مواجهات المرحلة الثانية بالنقاط التي حصلوا عليها بالمرحلة الأولى.

 

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024
 

مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر.

أشعة الرسخ
 

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

 

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.

تفاصيل قرعة ونظام بطولات دوري الجمهورية للناشئين والشباب 2023-2024

قرعة دوري الجمهورية للناشئين 2006 في غياب الأندية الكبرى

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