دوري الجمهورية للشباب، أعلن اتحاد الكرة جدول مباريات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 لكرة القدم موسم 2023-2024.

قرعة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003



وتقام بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003 من دور واحد بمشاركة 20 فريقا، ثم يتنافس أول عشرة فرق علي المراكز الأولي في المرحلة الثانية علما بأن الصعود للمرحلة النهائية سيكون بالنقاط التي حصلت عليها الفرق في المرحلة الأولي.

الأندية المشاركة في دوري الجمهورية للشباب 2003

وتضم مسابقة دوري الجمهورية للشباب 2003، فرق بيراميدز والزمالك والاسماعيلي وسموحة وبتروجت وطنطا والجيش وبلدية المحلة والجونة والسد بأسوان والاتحاد السكندري وإنبي والمصري والاهلي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وزد وفيوتشر والقناة والمقاولون العرب.

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الجولة الأولى لدوري الجمهورية للشباب 2003

ويلتقي في الجولة الأولي لدوري الجمهورية للشباب، الزمالك مع بيراميدز، والاسماعيلي مع القناة، وسموحة مع فيوتشر، وبتروجت مع زد، وطنطا مع سيراميكا كليوباترا، والجيش مع غزل المحلة، وبلدية المحلة مع الاهلي، والجونة مع المصري، والسد بأسوان مع إنبي، الاتحاد السكندري مع المقاولون.

جدول مباريات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003

وكان اتحاد الكرة حدد مواعيد انطلاق مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب لكرة القدم موسم 2023-2024.

مواعيد مسابقات دوري الجمهورية للناشئين والشباب موسم 2023-2024



دوري الجمهورية مواليد 2003.. الأحد 3 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2005..الثلاثاء 5 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2006..الإثنين 4 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2007..الخميس 7 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2008..السبت 9 سبتمبر

دوري الجمهورية مواليد 2009..الجمعة 8 سبتمبر

أشعة الرسخ

وطالب اتحاد الكرة أندية دوري الجمهورية للناشئين لكرة القدم، للموسم الجديد 2023-2024، إجراء أشعة الرسخ للاعبين مواليد 2008 و2009.

ويسعى اتحاد الكرة من خلال تلك الخطوة للقضاء على أزمة وجود لاعبين مسننين أو عدم صحة بيانات قيد اللاعبين في المراحل السنية الصغيرة “تزوير بيانات اللاعب”.

وأكد اتحاد الكرة في خطابه، عمل أشعة الرسخ لمواليد 2008 للاعبين الجدد الذين لم يتم عمل الأشعة لهم الموسم الماضي وجميع اللاعبين مواليد 2009.

كما أكد اتحاد الكرة في خطابه الرسمي، عمل أشعة الرسخ في نطاق الفرع التابع له النادي، وبحضور مندوب من الفرع ويكون الفرع مسؤول عن الإشراف على عمل تلك الأشعة.

وشدد اتحاد الكرة، إنه حال اعتراض أي نادٍ على صحة عدم قيد لاعب في صفوف الناشئين بعد إجراء الأشعة وبعد بداية مباريات تلك البطولات يتحمل النادي الشاكي مصاريف عمل الأشعة في مركزين مختلفين بالقاهرة وبحضور مندوب من اتحاد الكرة وفي حال التأكد من عدم صحة قيد اللاعب يتم تطبيق لائحة المسابقات في هذا الشأن وفي حالة صحة قيد اللاعب يتم مضاعفة مصاريف الاشعة وغرامة مالية علي النادي الشاكي تسدد في خزينة اتحاد الكرة خلال اسبوعين من تاريخه.