أسماء المرشحين لمنصب النائب العام الجديد خلفا للصاوي

علمت "فيتو" من مصادرها الخاصة أن المجلس الأعلى للقضاء، اقترح ثلاثة من القضاة لشغل منصب النائب العام خلفا للمستشار حمادة الصاوي النائب العام الحالي والذي تنتهي ولايته في 17 سبتمبر المقبل وهم:

-القاضي محمد شوقي مساعد وزير العدل لقطاع التفتيش القضائي

-القاضي محمد غراب النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة

- القاضي عادل عمارة نائب رئيس محكمة النقض

ومن المقرر أن يتم الاختيار من بينهم طبقا للدستور.

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، أو من ناحية تطوير الجانب التقني بها.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، وتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الشأن، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات، بهدف تقديم خدمات مميزة ومتطورة للمواطنين.

كما عرض وزير العدل كتاب مجلس القضاء الأعلى بشأن الترشيحات الثلاثة لشغل منصب النائب العام وفقًا للإجراءات الدستورية.

وتم خلال الاجتماع كذلك عرض مستجدات تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق، لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، فضلًا عن تعزيز عملية انتقاء وتأهيل أفضل العناصر والكوادر البشرية للعمل به، في ضوء أهمية هذا القطاع في تسهيل التعاملات اليومية للمواطنين على مستوى الجمهورية.