الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

تقارير لبنانية تكشف اختفاء رياض سلامة قبل محاكمته

رياض سلامة حاكم مصرف
رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق، فيتو

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، اختفى وتعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجوابه أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.
 

اختفاء رياض سلامة حاكم مصرف لبنان السابق 

وذكر موقع "الكتائب أونلاين" اللبناني، في تقرير له اليوم أنه "على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب سلامة أمام الهيئة الاتهامية، لم يتم العثور عليه في مكاني إقامته المصرح عنهما".


وقال الموقع اللبناني إن “سلامة لا يزال موجودا في مكان ما في لبنان لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني تمنعه من مغادرة لبنان”.
 

ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس بعدما استأنفت الحكومة  اللبنانية قرار تركه حرا.

 
والثلاثاء الماضي قررت الهيئة الاتهامية في بيروت، تأجيل جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي تخلف عن المثول، بعد عدم تحديد مكان إقامته وإبلاغه بموعد الجلسة.

وقرر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي سامي صدقي، إرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء في 29 أغسطس الحالي، وإعادة تبليغه الموعد الجديد.


ومن جانبها، كشفت قناة "الجديد" عن معلومات بأن "محامية الدولة تحت إشراف القاضية هيلانة اسكندر لم تتوصل إلى مكان إقامة حاكم سلامة وما زال البحث جار عن عنوانه، لتبليغه بموعد الجلسة أمام الهيئة الاتهامية".
 

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30 عاما في رئاسة المصرف

وانتهت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي دامت 30 عاما، المستهدف بتحقيقات أوروبية عدة حول مصدر ثروته وأدائه على رأس البنك المركزي منذ ثلاثة عقود، من دون تعيين خلف له.

ووفقا لصحيفة "الجمهورية"، من المفترض أن يتسلم النائب الأول وسيم منصوري مسؤوليات الحاكم بالوكالة، وفق ما ينص القانون، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلا في بلد يقوم نظامه على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتطلب فيه تعيين موظفين من الدرجة الأولى توافقا سياسيا يبدو من الصعب توافره في الوقت الراهن على وقع الانقسامات الحادة.


 

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واشنطن تصدر عقوبات بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة

 

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