الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

عمرو دياب ينشر فيديو جديدًا من حفله في لبنان: شكرًا بيروت

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

عمرو دياب، وجه الهضبة عمرو دياب رسالة شكر إلى جمهوره في لبنان بعد الحفل الذي أحياه بالأمس وسط حضور كبير.

ونشر عمرو دياب فيديو جديد من كواليس الحفل عبر حسابه على تويتر وعلق قائلا: شكرا بيروت.

https://twitter.com/i/status/1693331368439152906

حفل عمرو دياب فى لبنان

وقدم الهضبة ليلة استثنائية ذلك هو العنوان الأبرز للحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في بيروت ليلة أمس وسط حضور جماهيري كبير من جانب الجمهور اللبناني والعربي في العاصمة اللبنانية.

كانت العاصمة اللبنانية بيروت قد شهدت استعدادات أمنية مشددة منذ الصباح، وتم تأمين كافة الشوارع المحيطة بمكان الحفل مما أدى لازدحام مروري كبير أغلق أهم شوارع بيروت، خاصة أن الحفل يشهد عودة عمرو دياب للغناء في لبنان بعد غياب 12 عاما.

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واحتشد الجمهور بالآلاف في مسرح الحفل قبل انطلاقه بساعات مرتديا الملابس البيضاء في أجواء من البهجة والسعادة، حيث صعد عمرو دياب على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي هتف ورقص على أغنيات الهضبة منذ البداية وعلى مدار ساعتين.

المثير أن الآلاف ممن لم يتمكنوا من دخول الحفل حرصوا على متابعته من خارج المسرح حيث احتشد عدد غفير من المواطنين في الشوارع المواجهة للمسرح وفوق البنايات المحيطة به لمتابعته.

وغنى عمرو دياب باقة من أجمل أغانيه منها “لو اتساب، بحبه، وياه، اللي عدى، تملي معاك، قمرين، نور العين، ليلي نهاري، انت الحظ، برج الحوت، شوقنا، ميال، الماضي، وهتتدلع”.

وشهد الحفل قيام ايدي مارون المدير التنفيذي لتطبيق أنغامي للموسيقى بتكريم الفنان عمرو دياب بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أغنياته التي تبث حصريا عبر التطبيق.

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