الأرصاد: الطقس مستقر ونسب الرطوبة ترتفع نهارا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولكن الطقس حتى الآن مستقر.

واضافت منار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، إن نسب الرطوبة ترتفع نهارا بسبب عدم وجود نشاط رياح نهارا وسطوع آشعة الشمس، ولكن مع غروب الشمس وحلول الليل تنشط الرياح ويشعر المواطنين بأن الطقس لطيف.

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وتابعت، أن حلايب وشلاتين تتعرض برياح مثيرة للأتربة مع أمطار خفيفة رعدية على سلسلة جبال البحر الأحمر ولكنها غير مؤثرة والأتربة لم تصل إلى باقى البلاد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، غائم جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 23 والعظمى 33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 31

الاسكندرية: المحسوسة: 34

العلمين الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 31

العلمين الجديدة: المحسوسة: 34

مطروح: الصغرى 22 والعظمى 32

مطروح: المحسوسة: 35

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 39

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 17 والعظمى 35

كاترين: المحسوسة: 37

بورسعيد الصغرى 24 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 33

الزقازيق: المحسوسة: 35

الإسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 34

الإسماعيلية: المحسوسة: 36

السويس: الصغرى 22 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 42