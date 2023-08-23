الأرصاد: منخفض البحر الأحمر وراء سيول سانت كاترين

أكد هيئة الأرصاد الجوية أن السبب في سقوط الأمطار الغزيرة التي تضرب المملكة العربية السعودية والسيول التي سقطت على مرتفعات سانت كاترين الأيام الأخيرة منخفض البحر الأحمر.

ويتميز منخفض البحر الأحمر بجلب كتلة هوائية رطبة وساخنة متدفقة من البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.



وتعمل الحرارة والجبال المتواجدة بالمنطقة على رفع كمية بخار الماء المتواجدة وعلى حسب نشاط المنخفض تكون الرطوبة المصاحبة له.

وتتكون السحب الركامية حتى تتطور إلى مرحلة تسمى ( CB) والتي تنمو إلى ارتفاعات تصل لـ ٥٠٠٠ و٦٠٠٠ م أو أكثر والتي تحتوى على كمية طاقة هائلة، يقابل ذلك تبريد فى طبقات الجو العليا والذي يتسبب في بداية انهدام لهذه السحب من الداخل.

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ويبدأ بهواء شديد هابط إلى الأرض يتسبب في العواصف الترابية، ثم يبدأ بعد ذلك الرعد والبرق

ثم أخيرا يتساقط مطر شديد الغزارة وهذا ما تتميز به هذه السحب وتغطي هذه السحب مسافات تقدر بالكيلومترات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل علي تلطيف الأجواء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائل للحرارة ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

١-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

