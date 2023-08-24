البريد يدشن مشروع "مسار" لدعم ورعاية المتفوقين بالشهادة الثانوية وحتى التخرج

نظمت هيئة البريد احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، على مستوى الجمهورية تتويجًا للجهد الذي بذلوه حيث جاء ذلك بحضور أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر ومحمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية وجميع القيادات الإدارية والتنفيذية بهيئة البريد وبمشاركة أولياء أمور الطلاب الأوائل.

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دور البريد المصري

كشف د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، عن تدشين مشروع "مسار" والذي يهدف إلى دعم وتحفيز الطلاب المتفوقين في الشهادة الثانوية بمختلف فئاتها وتشجيعهم على مواصلة التفوق وبذل الجهد للمحافظة على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة.



وأوضح د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن تنظيم احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والبالغ عددهم ٧٧ طالبًا وطالبة، يأتي في إطار اهتمام الهيئة بفئة الشباب خاصة المتميزين منهم، موجهًا الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي الذي وصلوا إليه والاستمرار في التقدم والتفوق، خاصة في ظل سعي الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانات للارتقاء بها، موجهًا تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق.



وأشار د. شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إلى أن مشروع "مسار" هو مشروع طموح تطلقه الهيئة لأول مرة لدعم الطلاب المتفوقين دراسيًا في الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية حتى الانتهاء من دراستهم الجامعية بهدف حثهم على استمرار النجاح والتفوق.

تفاصيل مشروع مسار

أشار إلى أن مشروع "مسار" سيتم تطبيقه على مرحلتين: المرحلة الأولى تشمل فتح حساب توفير

بـ ١٠ آلاف جنيه بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من الطلاب المتفوقين إلى جانب دعم هؤلاء الطلاب خلال مراحلهم الجامعية في حال تفوقهم الدراسي بتقدير عام "جيد جدا" بـ ١٠ آلاف جنيه كل عام بحد أقصى ٦ سنوات - بحسب النظام التعليمي لكل كلية-، وتشمل المرحلة الثانية فتح حساب توفير مجاني بالإضافة إلى بطاقة خصم مباشر لكل طالب من طلاب الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي القادم.



من جانبهم وجه أوائل الثانوية العامة الشكر إلى البريد المصري على هذه الاحتفالية وهذا المشروع العظيم الذي يأتي تتويجا لجهودهم وتفوقهم مؤكدين استمرارهم في بذل أقصى مجهود لتحقيق النجاح والتفوق.