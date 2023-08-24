جاكسون هول.. اجتماع سنوي لمناقشة أسعار الفائدة والأزمات الاقتصادية العالمية على مدار 45 عامًا.. وهذه أبرز السيناريوهات المتوقعة

جاكسون هول، حالة من الترقب تعيشها الأسواق العالمية، قبل انعقاد اجتماع جاكسون هول السنوي اليوم الخميس في نسخته الـ 46، لرسم مسار أسعار الفائدة المستقبلي، وتأثيره على الاقتصاد العالمي، والتي يشارك فيها عدد كبير من محافظي البنوك المركزية العالمية، بجانب وزراء المالية، وخبراء الاقتصاد والشخصيات المالية والاقتصادية والأكاديمية حول العالم.

انعقاد اجتماع جاكسون هول الأمريكي

ومن المقرر أن يتم انعقاد اجتماع "جاكسون هول -Jackson Hole"، تحت رعاية الفيدرالي الأمريكي، بمدينة كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنج، وهذا ما جعله من أحد أقدم المؤتمرات الاقتصادية للبنوك المركزية في العالم، والذي يتم من خلاله تحديد اتجاه النظام العالمي خلال الفترة المقبلة.

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جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، فيتو

أول اجتماع جاكسون هول في أمريكا

وتم تنظيم أول اجتماع جاكسون هول الاقتصادي، من خلال الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس الأمريكية منذ عام 1978، ويتم عقدها في جاكسون هول منذ عام 1981، حيث يتم من خلاله التركيز كل عام على قضية اقتصادية مهمة تواجه الاقتصادات حول العالم.

كواليس اجتماع جاكسون هول

وتعمل ندوة جاكسون هول على تعزيز النقاش المفتوح بين الشخصيات البارزة في النظام المالي العالمي، حيث يتم اختيار المشاركين وفقا للمحور الرئيسي للندوة كل عام، بجانب العمل على خلق تنوع إقليمي بين الحضور، حيث يشارك في الاجتماع نحو 120 شخصية عامة يمثلون مجموعة متنوعة من الخلفيات والصناعات، ويقوم الفيدرالي الأمريكي بتحديد موضوع معين للندوة ويختار مجموعة من الحاضرين بناء على هذا الموضوع، لتقديم كافة المقترحات والأبحاث التي تتعلق به للإعلان عن النتائج والقرارات المترتبة عليه.

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

ترقب كبير لاجتماع جاكسون هول

وأصدرت اجتماعات جاكسون هول، العديد من القرارات على مدار السنوات الأخيرة، والتي تعتبر مكاسب لأسواق المال الأمريكية والعالمية، مما جعل هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للتعرف على توجهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، بعد الإعلان عن توصيات الاجتماع التي تعالج الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والتي من شأنها أن تؤثر في أوضاع السوق.

محطات في اجتماعات جاكسون هول

من المعروف أن اجتماعات جاكسون هول، يتم استخدامها كمنصة يتم من خلالها الإعلان عن خطط السياسة النقدية في البنوك المركزية، والتي أظهرت العديد من المكاسب منذ بدايتها لأول مرة وحتى وقتنا الحالي، حيث مرت بالعديد من المحطات في ظل الأزمات المتتالية التي تعرض لها العالم خلال السنوات الماضية.

ففي عام 1990، ركزت الندوة على قضايا البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة عن الأسواق الناشئة، وتحدث فيها ممثلين من 8 دول في الكتلة الشرقية، حول التحديات المستقبلية، والتي جاء من أبرزها الاتحاد السوفييتي ويوغوسلافيا وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا.

المؤشرات الاقتصادية العالمية، فيتو

أما في عامي 2007- 2008، قرر المدعوين اعتبار الندوة تدور حول موضوع "الإسكان وتمويل الإسكان والسياسة النقدية"، وبعد انطلاق الاجتماع في شهر أغسطس، انهار سوق الإسكان، ما جعل الموضوع مناسبا وفي الوقت المناسب.

مع ظهور الأزمة المالية العالمية في عام 2008، غادر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، وقائع المؤتمر الرسمية لمناقشة تطورات السوق مع مساعدين رئيسيين، بينهم نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، دونالد كوهين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ووزير الخزانة تيموثي جيثنر.

ويعتبر اجتماع عام 2012، من أبرز الاجتماعات التي تم عقدها في تاريخ جاكسون هول، وهذا لأنه كان هناك تلميحات رئيس الاحتياطي آنذاك بن برنانكي، إلى استعداد الفيدرالي للقيام بدورة ثالثة من التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد، وبالفعل تم بعد شهر الإعلان عن ذلك.

الدولار الأمريكي، فيتو

وكان قبلها بعامين، أعلن رئيس الاحتياطي خلال الاجتماع عن خطته في اتباع سياسة نقدية تيسيرية، وكان ذلك وقت الأزمة المالية العالمية، وكان من ضمن 5000 كلمة أدلى بها برنانكي في اجتماع 2010، يوجد 2000 كلمة حول مزيد من الخيارات نحو تخفيف السياسة النقدية.

أما في اجتماعات 2014، تحدث ماريو دراجي، رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية، رئيس البنك المركزي الأوروبي في حينه، عن عزم المركزي الأوروبي إغراق الأسواق في برنامج التيسير الكمي، وبالفعل ارتفعت عوائد السندات الأمريكية والألمانية بمقدار من 20 إلى 30 نقطة، في الأسابيع التي تلت تلك التصريحات، لتستأنف بعد ذلك تراجعها الحاد بفعل برنامج شراء الأصول.

ما أهمية جاكسون هول؟

تتمثل أهمية اجتماعات جاكسون هول في أن المدينة تعد من أشهر الوجهات السياحية المعروفة لدى عشاق التزلج في أمريكا، وهذا لأنها تحتوي على 3 منتجعات توفر منحدرات وسط مناظر طبيعية رائعة، وهذا بالإضافة إلى الاجتماع الصيفي الذي يستضيفه الفيدرالي الأمريكي لمدينة كانساس، والذي يشارك فيه محافظي البنوك المركزية الأمريكية، وعدم من المسؤولين وكبار الاقتصاديين في مختلف دول العالم، لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها العالم وانعكاساتها المستقبلية.

رفع أسعار الفائدة، فيتو

السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع جاكسون هول

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن من أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع جاكسون هول الأمريكي، هي رفع نسبة الفائدة على الدولار خلال الفترة القادمة بواقع 25 نقطة خاصة بعد الحالة الاقتصادية التي يشهدها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وسط محاولات لتعافيه مرة أخرى.

نتائج رفع سعر الفائدة

وأضاف عامر، خلال تصريح خاص لـ فيتو أن رفع الفائدة على الدولار عامل جذاب ومحفز لزيادة الاستثمارات بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يكون هناك تعطيش للأسواق بمنطقة الشرق الأوسط والدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية من هذه الاستثمارات في مختلف المجالات.

مدى تأثر السوق المصري برفع سعر الفائدة

وأشار إلى أنه في حال رفع الفائدة على الدولار مرة أخرى، فأنه يزيد من أعباء الدين مرة أخرى وكذلك زيادة عبئ القروض الجديدة، إضافة إلى سحب المستثمر الأجنبي أمواله من السوق المصري وتحويلها إلى دولار للبحث عن فائدة أعلى، مما يؤثر على سيولة الدولار وتوافر النقد الأجنبي، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمارات بالسوق المصري وتقديم كافة الخدمات والإعفاءات الممكنة سواء الضريبية أو الجمركية، وتسهيل كافة العقبات التي تواجه المستثمر والعمل على حلها.

تجدر الإشارة إلى أن المسئولون الذين حضروا الحدث رفيع المستوى خلال العام الماضي، الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يسعون إلى تحسين أوراق اعتمادهم في مكافحة التضخم، خاصة بعد فشلهم في تحديد أو الاستجابة بسرعة كافية للارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين منذ السبعينيات.

وبعد دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على محافظي البنوك المركزية الحاضرين أن يتعاملوا مع مهمة شاقة أخرى وهي ضبط السياسة على النحو الصحيح للسيطرة على التضخم، دون التسبب في مصاعب لا مبرر لها وارتفاع معدل البطالة.