الخميس 24 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع جاكسون هول الأمريكي

جيروم باول رئيس الفيدرالي
جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، فيتو

تتابع الأسواق العالمية نتائج اجتماع جاكسون هول الأمريكي والذي من المقرر أن يعقد اليوم، بحضور رئيس الاحتياطي الأمريكي جيروم باول ومحافظي البنوك المركزية للولايات الأمريكية، للنظر في مصير الفائدة المستقبلي على سعر صرف الدولار، حيث تترقب جميع دول العالم نتائج هذا الاجتماع ومدى تأثيره على اقتصادها، خاصة الدول ذات الاقتصاديات الناشئة.

 

السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع جاكسون هول 

وأوضح الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن من أبرز السيناريوهات المتوقعة خلال اجتماع جاكسون هول الأمريكي، هي رفع نسبة الفائدة على الدولار خلال الفترة القادمة بواقع 25 نقطة خاصة بعد الحالة الاقتصادية التي يشهدها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الحالية، وسط محاولات لتعافيه مرة أخرى.

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الفيدرالي الأمريكي، فيتو

نتائج رفع سعر الفائدة

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو أن رفع الفائدة على الدولار عامل جذاب ومحفز لزيادة الاستثمارات بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يكون هناك تعطيش للأسواق بمنطقة الشرق الأوسط والدول ذات الاقتصاديات الناشئة والدول النامية من هذه الاستثمارات في مختلف المجالات.

 

مدى تأثر السوق المصري برفع سعر الفائدة

وأشار إلى أنه في حال رفع الفائدة على الدولار مرة أخرى، فأنه يزيد من أعباء الدين مرة أخرى وكذلك زيادة عبئ القروض الجديدة، إضافة إلى سحب المستثمر الأجنبي أمواله من السوق المصري وتحويلها إلى دولار للبحث عن فائدة أعلى، مما يؤثر على سيولة الدولار وتوافر النقد الأجنبي، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمارات بالسوق المصري وتقديم كافة الخدمات والإعفاءات الممكنة سواء الضريبية أو الجمركية، وتسهيل كافة العقبات التي تواجه المستثمر والعمل على حلها.

تجدر الإشارة إلى أن المسئولون الذين حضروا الحدث رفيع المستوى خلال العام الماضي، الذي استضافه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يسعون إلى تحسين أوراق اعتمادهم في مكافحة التضخم، خاصة بعد فشلهم في تحديد أو الاستجابة بسرعة كافية للارتفاع الحاد في أسعار المستهلكين منذ السبعينيات.

الأسواق العالمية تترقب اجتماع جاكسون هول الأمريكي لرسم مسار سعر الفائدة المستقبلي

خبراء الاقتصاد: الباب مفتوح أمام الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.. وهذا تأثيرها على أدوات الدين في مصر

وبعد دفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، يتعين على محافظي البنوك المركزية الحاضرين أن يتعاملوا مع مهمة شاقة أخرى وهي ضبط السياسة على النحو الصحيح للسيطرة على التضخم، دون التسبب في مصاعب لا مبرر لها وارتفاع معدل البطالة.

 

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