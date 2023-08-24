الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بوتين يعلن مفاجأة بشأن استخدام الدولار في المعاملات التجارية بعد انضمام مصر لـ بريكس

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن إلغاء الاعتماد على الدولار الأمريكي في التعاملات الاقتصادية لا رجعة عنه، خلال مشاركته في أعمال قمة مجموعة بريكس الاقتصادية.

 

التسويات المتبادلة والرقابة النقدية والمالية

وأضاف "بوتين" أن هناك جهودًا تُبذل لتطوير آليات فعّالة للتسويات المتبادلة والرقابة النقدية والمالية وبناءً عليه فإن حصة الدولار الأمريكي في عمليات الاستيراد والتصدير ضمن مجموعة البريكس ستأخذ انخفاضًا متزايدًا بنسبة 28.7% من التعاملات فقط.

وجاء ذلك، قبل قبول عضوية كل من مصر والإمارات والسعودية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران في مجموعة بريكس في يناير المقبل في عام 2024.

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وبهذا الوعد يفتح الباب أمام إمكانية الاعتماد على العُملات المحلية خلال معاملات دول أعضاء مجموعة "بريكس".

 

أعضاء بريكس 

وباعتبار مصر أصبحت من دول أعضاء بريكس يمكن أن يتحوّل لواقع ويمكن لمصر أن تستخدم عُملتها المحلية في التبادلات التجارية مع دول أعضاء المجموعة.

وفى نفس السياق قررت مجموعة "بريكس" زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كلّ من السعودية ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام، ما يحوّل المجموعة إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.

ومع هذا التوسع الذي يعد الأول منذ 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة، سيزيد عدد الدول المنضوية إلى 11 أعضاء، بعدما كانت تضم كلّ من روسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند والصين.

 

الناتج المحلي الإجمالي للدول الجديدة

ووفقًا لحسابات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين مجتمعة وصلت في العام 2022 إلى نحو 3.1 تريليون دولار، تضاف إلى نحو 26 تريليون دولار للدول الخمسة الموجودة أصلًا في المجموعة، في حين أن تقديرات البنك للناتج الإجمالي العالمي بلغت نحو 100 تريليون دولار.

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