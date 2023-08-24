خبير اقتصادى يكشف مكاسب مصر من الانضمام لعضوية مجموعة بريكس

مجموعة بريكس، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" بمثابة دليل على قوة الدولة المصرية، وثبات مقومات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الخطوة تساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج.

خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية

مجموعة بريكس، وأكد فى تصريح لفيتو، أن هذه الخطوة سيكون لها دورا كبيرا أيضا في خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية، خاصة وأن هذا التكتل أعطى للدول الأعضاء نوعا من التوازن والتبادل التجاري السريع لإنعاش اقتصاداتها.

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مكاسب مصر من عضويتها بمجموعة بريكس

وتابع تتنوع المكاسب التي يمكن لمصر الحصول عليها من عضويتها في مجموعة البريكس، ومنها:

1- تعزيز التعاون الاقتصادي: من خلال عضويتها في مجموعة البريكس، يمكن لمصر تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في المجموعة، وزيادة حجم التجارة والاستثمار بينها. ومن الممكن أن تسهم عضوية مصر في المجموعة في تعزيز الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في البريكس وتوفير فرص استثمارية للشركات المصرية في هذه الدول.

2- دعم التنمية الصناعية: يمكن لمصر الاستفادة من خبرة الدول الأعضاء في مجالات مثل الصناعات الثقيلة والزراعة والتكنولوجيا، مما يمكن أن يساعد في دعم التنمية الصناعية في مصر وتحقيق التحول الصناعي المطلوب.

3- تعزيز التعاون الثقافي والعلمي: تمثل عضوية مصر في مجموعة البريكس فرصة لتعزيز التعاون الثقافي والعلمي مع الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.

4- التأثير على السياسات الدولية: تتمتع مجموعة البريكس بنفوذ دولي كبير، ومن الممكن أن يساعد انضمام مصر في تعزيز دورها في المنتديات الدولية والتأثير على السياسات الدولية في مختلف المجالات.

5- تحسين البنية التحتية والخدمات العامة: يمكن لمصر الاستفادة من التعاون مع الدول الأعضاء في مجموعة البريكس في تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد، مثل مشاريع الطاقة والنقل والاتصالات والصحة والتعليم.

٦- لا يمكن استبدال الدولار ولكن سوف يقلل من الطلب عليه نسبيًا فى ظل وجود بدائل تتمثل بالتعامل بالعملات المحلية أو استخدام عملة جديدة لدرل البريكس



بشكل عام، يمكن لعضوية مصر في مجموعة البريكس أن توفر فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون والتنمية في مصر وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية وبالأخص مع الأزمات الاقتصادية المتتالية.