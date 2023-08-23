مهرجان القاهرة للدراما، القائمة الكاملة للمرشحين على جوائز الجمهور في فروعها السبعة

على قدم وساق تجرى حاليا الاستعدادات والتحضيرات النهائية لحفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والمقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة مساء غدا الخميس الموافق ٢٤ أغسطس الجاري، تزامنا مع انعقاد مهرجان العلمين الجديدة.

مهرجان القاهرة للدراما

وتقام الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

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مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما

وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام مع بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022.

وكشفت إدارة المهرجان أن النسخة الثانية ستضم كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام وليس خلال موسم رمضان فقط.

جوائز الجمهور بمهرجان القاهرة للدراما

ولأول مرة تم استحداث جوائز باسم الجمهور، ويشارك الجمهور في اختيار 7 جوائز متعلقة بالممثلين والمسلسلات والمخرجين، حيث أتاحت إدارة المهرجان في وقت سابق للجمهور الدخول على موقع المهرجان واختيار الأفضل فى هذه الفئات.

المرشحون لجوائز مهرجان القاهرة للدراما بتصويت الجمهور

جائزة أفضل ممثل دور أول

وضمت قائمة المرشحين على جائزة أفضل ممثل دور أول كل من: "شريف سلامة، أحمد رزق، محمد شاهين، أحمد مكي، محمد رمضان، محمد ممدوح، أحمد العوضي، أحمد أمين، حمادة هلال، طارق لطفي، أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، أحمد عيد، جمال سليمان".

مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

بالإضافة إلى: "آسر ياسين، عمرو يوسف، أمير كرارة، مصطفى شعبان، خالد النبوي، سيد رجب، أحمد السقا، عمرو سعد، إياد نصار، محمد سعد، ياسر جلال، باسم سمرة، باسل خياط، كريم فهمي، ماجد الكدواني، محمد فراج، صبري فواز، عصام عمر، هشام ماجد، شيكو، نضال الشافعي، شريف منير، خالد سليم، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، عمرو عبد الجليل".

جائزة أفضل ممثلة دور أول

فيما ضمت قائمة المرشحات على جائزة أفضل ممثلة دور أول كل من: "دينا الشربيني، أمينة خليل، منى زكي، روبي، ياسمين عبد العزيز، غادة عبد الرازق، روجينا، يسرا، مي عز الدين، حنان مطاوع، ريهام حجاج، درة".

مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

بالإضافة إلى: "منة شلبي، دنيا سمير غانم، مي عمر، ريهام عبد الغفور، أيتن عامر، شيرين رضا، نيللي كريم، شيري عادل، دينا فؤاد، هنا الزاهد، ماجدة زكي، رانيا يوسف، صابرين، داليا مصطفى، وفاء عامر، هالة صدقي".

جائزة أفضل ممثل دور ثان

وجاءت قائمة أفضل ممثل دور ثان بتصويت الجمهور كل من: "اسم الراحل مصطفى درويش، محمد محمود، دياب، رشدي الشامي، محمود عبد الغني، أحمد بدير، محمد سلام، هشام إسماعيل، عصام السقا، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر رياحنة، محمد القس، مجدي بدر، خالد كمال، محسن منصور، تامر نبيل، ماجد المصري، أحمد خالد صالح، محمد رياض، محمد عبد الحافظ، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، جهاد سعد، كمال أبو رية، محمد فهيم، محمد ثروت، محمود البزاوي، أحمد وفيق، جمال عبد الناصر، خالد أنور، محمد فراج، جلال العشري، إيهاب فهمي، حمزة العيلي، محمد رضوان، طه الدسوقي، باسم سمرة، يوسف عثمان، مصطفى أبو سريع".

جائزة أفضل ممثلة دور ثان

وجاءت قائمة المرشحات على جائزة أفضل ممثلة دور ثان كل من: "نسرين أمين، مها نصار، رحمة أحمد فرج، يسنة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، انتصار، هبة مجدي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، شيماء سيف، صفاء الطوخي، سلوى خطاب، سوسن بدر، جومانا مراد، ويزو، هنادي مهنا، ميرنا جميل، رنا رئيس، سما إبراهيم، ولاء الشريف، ركين سعد، إنعام سالوسة، سلمى أبو ضيف، منال سلامة، بسمة، آية سماحة".

مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما، فيتو

جائزة أفضل وجه صاعد

فيما ضمت قائمة المرشحين على جائزة أفضل وجه صاعد بتصويت الجمهور كل من: "أمير عيد، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، صدقي صخر، تامر هاشم، ملك الحسيني، عصام عمر، سلافة غانم، جيسيكا حسام، لينا صوفيا، ليلى أحمد زاهر، مريم الجندي، علي عبد المنعم، سارة الشامي، مصطفى غريب، داليا شوقي، أحمد جمال سعيد، أحمد ماجد، عمر الشريف، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مايان السيد، أحمد عبد الوهاب، ولاء الشريف، رنا رئيس، مريم أشرف زكي، فريدة رجب، طه دسوقي"، وغيرهم.

جائزة أفضل مسلسل

فيما ضمت قائمة أفضل مسلسل بتصويت الجمهور في المهرجان كل من: "كامل العدد، الهرشة السابعة، علاقة مشروعة، تحت الوصاية، حضرة العمدة، الكبير أوي 7، جعفر العمدة، رشيد، ضرب نار، الصفارة، الصندوق، المداح 3، تلت التلاتة، ستهم، وعود سخية، بابا المجال، مذكرات زوج، سره الباتع، عملة نادرة، 1000 حمد الله على السلامة، كتبية 101، سوق الكانتو، رسالة الإمام، رمضان كريم 2، حرب، الأصلي، في كل أسبوع حكاية، أزمة منتصف العمر، آخر دول، منعطف خطر، موضوع عائلي 2، الغرفة 207، وبينا معاد، اللعبة 4، ليه لأ"، وغيرها من المسلسلات.

جائزة أفضل مخرج

وجاءت قائمة المرشحين على جائزة أفضل مخرج بتصويت الجمهور كل من: "معتز التوني مسلسل اللعبه 4، كريم الشناوي مسلسل الهرشة السابعة، محمد شاكر خضير مسلسل تحت الوصاية، محمد سلامة مسلسل الكتيبة 101، محمد سامي مسلسل جعفر العمدة، عمر المهندس مسلسل بالطو، علاء إسماعيل مسلسل الصفارة، أحمد الجندي مسلسل موضوع عائلي، كريم العدل مسلسل أزمة منتصف العمر، خالد الحلفاوي مسلسل كامل العدد، خالد مرعي مسلسل علاقه مشروعة".

بالإضافة إلى: "عادل أديب مسلسل حضرة العمدة، أحمد الجندي مسلسل الكبير أوي ج 7، مي ممدوح مسلسل رشيد، مصطفى فكري مسلسل ضرب نار، مروان عبد المنعم عن مسلسل الصندوق، أحمد سمير فرج، عن مسلسل المداح، حسن صالح عن مسلسل تلت التلاتة، رؤوف عبد العزيز عن مسلسل ستهم، أحمد حسن عن مسلسل وعود سخية، أحمد خالد موسى عن مسلسل بابا المجال، تامر نادي عن مسلسل مذكرات زوج، خالد يوسف سره الباتع، سامي عبد العزيز عن مسلسل عملة نادرة، عمر صلاح عن مسلسل 1000 حمد لله على السلامة، حسين المنباوي عن مسلسل سوق الكانتو، سما عبد العزيز عن مسلسل جميلة".

وجاء في القائمة أيضا: "الليث حجو عن مسلسل رسالة الإمام، سما عبد العزيز عن مسلسل رمضان كريم 2، أحمد عبد الرحمن حماقي عن مسلسل في كل أسبوع حكايه تاكسي، معتز وحسام وشادي عبد السلام عن مسلسل في كل أسبوع حكاية، روجينا بسالي عن مسلسل ملك وكتابة، حسين المنباوي عن مسلسل آخر دور، سدير مسعود وشادي يسري عن مسلسل منعطف خطر، محمد بكير عن مسلسل غرفة 207، هاني كمال عن مسلسل وبينا ميعاد، نادين خان عن مسلسل ليه لأ، محمد عبد السلام عن مسلسل جروب الدفعة، أحمد صالح وهادي علي عن مسلسل جروب الماميز".

و"يحيى إسماعيل عن مسلسل ريفو 2، عبد العزيز حشاد عن مسلسل عالم تاني، منال الصيفي وكريم مدحت عن مسلسل جروب العيلة، رؤوف عبد العزيز عن مسلسل تياترو، طارق رفعت عن مسلسل إيجار قديم، أمير رمسيس عن مسلسل النزوة، أحمد عبد الحميد عن مسلسل أعمل إيه، شيرين عامر مسلسل بيت فرح، محمد فاضل عن مسلسل الضاحك الباكي، تامر المهدي عن مسلسل سكر، محمود رشاد عن مسلسل أم الدنيا، ياسر سامي عن مسلسل الأجهر، مريم أبو عوف عن مسلسل تغيير جو، إبراهيم نشأت عن مسلسل إكس لانس، شادي إسلام خيري عن مسلسل جت سليمة"، وغيرهم.