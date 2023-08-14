أشرف زكي يكشف سبب إضافة جائزة الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية (فيديو)

كشف الفنان أشرف زكي سبب إضافة جائزة الجمهور بجانب جائرة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة الدراما في نسخته الثانية والتي تحمل اسم “60 سنة دراما”.

تكريمات مهرجان القاهرة للدراما

وقال أشرف زكي: “مهرجان القاهرة للدراما أضاف بعض الإضافات في الدورة الثانية وهي استفتاء الجمهور بجانب استفتاء لجنة التحكيم لأن فيه أعمال درامية كثيرة بتنجح نجاح جماهيري، وقد لا يرى النقاد أو المتخصصون ما يتسم بالتميز فيها”.

وأضاف زكي: “والجمهور هيقول رأيه وأنا أتمنى أنه يكون فيه تباين بين الرأيين، وكمان عندنا فقرات مهمة جدا في التكريمات الأولى، بعنوان: “شكرا أسعدتمونا”، والفقرة الثانية بعنوان ”60 سنة دراما" اللي قدمتها مصرنا الحبيبة، احنا بلد نور الشريف وأنور عكاشة وإسماعيل ياسين وسعاد حسني.. مصر هوليوود الشرق".

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التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المهرجان

وانعقد أمس الأحد مؤتمر صحفي لمهرجان القاهرة للدراما، وذلك للكشف عن التفاصيل الكاملة للنسخة الثانية من المهرجان، وأقيم المؤتمر في مدينة العلمين الجديدة بحضور رئيس المهرجان يحيي الفخراني والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وإلهام شاهين عضو لجنة التحكيم.

ويقام حفل مهرجان القاهرة للدراما 2023 هذا العام في مدينة العلمين الجديدة، يوم 24 أغسطس الجاري، وذلك تزامنا مع مهرجان العلمين.

وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كإحدى ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.

وجائت قائمة الجوائز بمهرجان القاهرة للدراما العام الماضي كالتالي: أفضل مسلسل وفاز بها مسلسل جزيرة غمام، وأفضل مسلسل كوميدي وفاز بها مسلسل راجعين ياهوى، وأفضل مخرج وكانت من نصيب كاملة أبو ذكري، أفضل ممثل وفاز بها أحمد أمين، أفضل ممثلة وحصدتها منة شلبي، أفضل ممثل دور ثان لرياض الخولي، أفضل ممثلة دور ثان لندى موسى، أفضل ممثل صاعد وفاز بها نور خالد النبوي، أفضل ممثلة صاعدة وحصدتها رحمة أحمد، أفضل مؤلف للسيناريست عبد الرحيم كمال، أفضل تصوير لإسلام عبد السميع، أفضل ديكور لأحمد عباس، أفضل موسيقى تصويرية لخالد الكمار، وأفضل تتر لمسلسل المشوار.

مهرجان العلمين الجديدة

أما مهرجان العلمين الجديدة فيعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بدايته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وضم مهرجان العلمين العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولي.