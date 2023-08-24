دراسة حديثة: الأطعمة الغنية بالدهون تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون

كشفت دراسة طبية حديثة أن النظام الغذائي الغني بالدهون قد يغير من بكتيريا الأمعاء وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان منها سرطان القولون والمستقيم بحسب موقع Medical Health news.

وأوضحت الدراسة أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون يمكن أن تسبب تغيرات في بكتيريا الأمعاء وتغيير جزيئات الجهاز الهضمي المعروفة باسم الأحماض الصفراوية.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

ويمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم من خلال اتباع ممارسات غذائية صحية والحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

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وتعتبر السمنة عامل خطر معروف للإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وتشير الأبحاث الجديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الجهاز الهضمي يمكن أن تزيد الالتهاب وتزيد من انتشار هذا النوع من السرطان.



نظام غذائي غني بالدهون

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Cell Reports، إلى أن التحول إلى نظام غذائي قليل الدهون يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان القولون والمستقيم، كما أنه يحدد البروتين الرئيسي في القناة الهضمية الذي يمكن استهدافه في العلاجات المضادة للسرطان.



استعداد وراثي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

وقام الباحثون في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو بإطعام فئران التجارب التي لديها استعداد وراثي للإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنظام غذائي غني بالدهون، وقاموا بتتبع التغيرات في بكتيريا الأمعاء وتغيير جزيئات الجهاز الهضمي التي تسمى الأحماض الصفراوية، والتي ينتجها الكبد وتساعد على هضم الطعام وامتصاص الكوليسترول والدهون والمواد المغذية.



أفادت الدراسة أن النظام الغذائي الدهني يزيد من مستويات بعض بكتيريا الأمعاء التي بدورها تغير الأحماض الصفراوية بطريقة تزيد الالتهاب وتمنع تجديد الخلايا الجذعية المعوية، مما يساعد على إصلاح الضرر الخلوي في الجسم.

العلاقة بين الأحماض الصفراوية وسرطان القولون والمستقيم

وأظهرت الدراسة الجديدة أن التغيرات في الأحماض الصفراوية أثرت أيضا على تكاثر الخلايا الجذعية في الأمعاء.

اغذية تحتوي علي دهون

وأشارت الدراسة إلى أن الخلايا الجذعية التي تتجدد بشكل أبطأ قد تتحور وتشجع نمو سرطانات القولون والمستقيم، والتي غالبا ما تنشأ من الخلايا الجذعية.

أفاد الباحثون أن هناك نوعين من بكتيريا الأمعاء التي أظهرت تأثيرها على الأحماض الصفراوية، كانا أكثر انتشارًا في أمعاء الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون.

طرق الحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

أكدت الدراسة أنه يمكن الوقاية من 70 بالمائة من سرطان القولون والمستقيم من خلال نمط حياة صحي وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي متوازن.

اقترحت دراسة أن تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يساعد في تقليل خطر الانتكاس أو الوفاة من سرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم.



أكدت أن التمتع بوزن طبيعي وتناول فيتامين د يحسن القدرة على النجاة من السرطان، بجانب العوامل الأخرى تشمل التركيب الجيني للمريض وكيفية استخدام المريض لفيتامين د وتكسيره.