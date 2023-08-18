دراسة طبية حديثة: زيادة معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الأقل من 50 عاما

كشفت دراسة طبية حديثة عن إرتفاع معدلات الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا ومن أنواع السرطان كان سرطان الثدي وهو المسؤول عن أكبر عدد من حالات السرطان لدى الشباب بحسب موقع Everyday Health.

سرطان الجهاز الهضمي

وشهدت سرطانات الجهاز الهضمي، بما في ذلك سرطان القولون، أكبر زيادة في الإصابات مقارنة بباقي أنواع السرطان الأخرى.

أوضح الباحثون أن الأطباء بحاجة إلى معرفة تزايد حالات الإصابة بالسرطان في وقت مبكر من العمر.

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وقال الدكتور سونيل كاماث، طبيب أمراض الدم والأورام وأستاذ في كليفلاند كلينك أن عدة أعراض لأنواع مختلفة من السرطان تظهر على الشباب في مراحل عمرية مبكرة إلا أنه لا يتم تشخيصهم بالسرطان لاعتقاد البعض ان السرطان يصيب كبار السن فقط.

سرطان الجهاز الهضمي

رفع الوعى بأهمية التشخيص المبكر للأورام

وأضاف إن الدراسة تستهدف رفع الوعي بأهمية التشخيص المبكر للأورام حتى قي مراحل عمرية صغيرة وايضا لدراسة أسباب ذلك.

ووفقا للدراسة فإنه يزداد السرطان المبكر عند النساء ولكنه ينخفض ​​عند الرجال.

استخدمت الدراسة بيانات من برنامج المعهد الوطني للسرطان للمراقبة وعلم الأوبئة واثبتت النتائج النهائية لتحليل حدوث السرطانات المبكرة بشكل عام، وفقًا للجنس والفئة العمرية، أن السرطانات المبكرة عند النساء بسبب الاصابة بسرطان الثدي والرحم وتزيد معدل الإصابة بهما.

وأكبر عدد من حالات الإصابة المبكرة هو سرطان الثدي، حيث بلغ عدد الحالات 12649 حالة، يليه سرطان الغدة الدرقية بـ 5869 حالة وسرطان الجهاز الهضمي هو الأسرع نموًا في وقت مبكر من السرطان.

سرطان الرحم

وسجل سرطان الزائدة الدودية والقنوات الصفراوية في الكبد والبنكرياس أسرع معدلات نمو، وفقًا لنتائج الدراسة حسب العمر، كانت الزيادة في الإصابة أكبر لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و39 عامًا.

يقول كاماث إنه يوجد بحث أثبت أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر والذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في نهاية المطاف قد زاروا العديد من الأطباء على مدى 6 إلى 12 شهرًا قبل تشخيصهم

اوضح كاماث إن الحصول على رأي ثاني والذهاب إلى مستشفى بها التخصص والوعي والفحوصات الطبية اللازمة أمر مهم.

وأكد الباحثون أن الاكتشاف المبكر للأورام يساعد في الحصول علي البروتوكول العلاجي اللازم ويساعد أيضا على تحقيق معدلات مرتفعة من الشفاء سواء في أي عضو من أعضاء الجسم بينما الاكتشاف في مرحلة متأخرة يمكن فيها ألا يستطيع المريض أن يحصل علي العلاج ولا يستطيع الشفاء من السرطان لذا تأتي أهمية التوعية بالأورام وطرق اكتشافها وأعراض الإصابة بها.