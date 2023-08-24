الخميس 24 أغسطس 2023
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محافظات

إزالات فورية لـ 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بأسيوط

حملة إزالة فورية
حملة إزالة فورية بأسيوط، فيتو

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف بمركزي القوصية وصدفا وحي شرق خلال حملات تم شنها خلال يومين تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة بناءًا على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

إيقاف البناء المخالف 

ولفت محافظ أسيوط إلى رصد أي تعديات جديدة أو ومتابعة التعديات التي تنفيذها لمنع إعادة التعدي مرة أخرى على أن يتم إيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وإزالتها في مهدها وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والمتعدين.

إزالات فورية لحالات التعدي

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بحوض الطبال بزمام قرية مير عبارة عن ردم حفر أساسات بمساحه ١٥٠ متر وإزالة حالتين بحوض أبو العلا بالصبحة عبارة عن فك شدة خشبية لعمل سملات بمساحه ٥٠ م، وفك شدة خشبية أعمدة الدور الأرضي بمساحه ١٣٠ متر فضلًا عن إزالة عدد 4 حالات بمركز صدفا حيث تم إزالة حالة تعدى على أرض زراعية بقرية الشناينة وإزالة حالة بناء مخالف بقرية الشناينة التابعة للوحدة المحلية لقرية البربا وآخرى بقرية كوم سعيد التابعة للوحدة المحلية بالدوير وحالة تعدى بقرية أولاد الياس. 

إزالة 26 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى أسيوط

إزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفات بناء بأبنوب وبدارى أسيوط

كما تم إزالة حوائط مخالفة بالدور الثاني عشر بشارع الهلالي وإزالة سقف دور سادس علوى بمنطقه نزله عبداللاه وإزالة أعمدة الدور الرابع علوي بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك خلال حملات تم تنفيذها بإشراف كل من اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق، ونوابهم وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

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