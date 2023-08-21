إزالة 26 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بقرى أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو مخالفة بناء بكافة ربوع المحافظة تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء.

تنفيذ 26 إزالة فورية

وفي هذا الإطار تمكنت الوحدات المحلية بحي شرق وقرى مراكز القوصية وأبنوب والفتح والبداري وصدفا من تنفيذ ٢٦ حالة إزالة فورية لتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف دون ترخيص حيث تم إزالة شدة خشبية للدور الثالث العلوي بشارع المشتل بالوليدية بحي شرق، وإزالة ٥ حالات تعد على أراضي زراعية بالوحدة المحلية بمير التابعة لمركز القوصية (حالة تعدي بحوض توفيق ببني إدريس عباره عن فك شدة خشبية على مساحه ١٣٠ م، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة١٣٠ م كما تم إزالة حالتين بحوض الجناين عبارة عن ردم حفر قواعد على مساحه ١٢٠ م، وفك شدة خشبية على مساحة ١٠٠ م، وتم إزالة حالة بحوض مهران عبارة عن ردم قواعد على مساحة ١٨٠ م)، كما تم تنفيذ 3 حالات بمركز صدفا (حالتي إزالة فورية لتعد على أراضي زراعية بقرية الشناينة والبربا، وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت).

أما في مركز أبنوب فقد تم تنفيذ 8 حالات تعد حيث تم إزالة (تعد على أرض زراعية بقرية الحمام، وردم قواعد في المهد لـ 2 حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الجيارة والخبازين ومصادرة المعدات)، كما تم ردم قواعد في المهد لـ 2 حالة تعد على أرض زراعية بالبناء المخالف بمنطقتي الشعراوية وسوالم أبنوب وإزالة لحالة لسملات بحوض الصباغية، و2 حالة جزئية لمنازل قائمة) فضلًا عن إزالة لمبنى من البلوك خارج الحيز العمراني بقرية العتمانية بمركز البداري، وإزالة تعدى في المهد بقرية نجوع المعادي التابعة لمركز البداري.

كما تم تنفيذ حالتي إزالة بمركز الفتح ( إزالة مخالفة لأعمدة الدور الثاني علوي خارج الحيز العمراني بعزبة شنودة بقرية بني مر، وتنفيذ إزالة حالة تعد على أراضي زراعية بحوض شعيرة بقرية المعصرة) وذلك حملات حملات إزالات بهذه المراكز بمشاركة عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي إدارات الإشغالات والتنظيم والزراعة ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

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