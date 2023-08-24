نتفليكس ، طرحت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، أول بوستر دعائي لفيلم الأنيميشين الجديد LEO، والذي يلعب بطولته الممثل الكوميدي أدم ساندر، والمقرر طرحه للمشاهدة، علي منصة نتفليكس، بتاريخ ٢١ نوفمبر القادم.

فيلم الأنيميشين LEO

فيلم LEO، ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا الموسيقية، وتدور أحداثه خلال العام الأخير من المدرسة الابتدائية، بعيون حيوان الفصل الأليف "ليو"، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي أمضى عقودًا من الزمان عالقًا في نفس الفصل الدراسي في فلوريدا، بصحبة زميلته السلحفاة "بيل بور"، وعندما يعلم "ليوم" بأن كل ما تبقى له على قيد الحياة هو عام واحد فقط، يلجأ إلى وضع الخطط للهروب وتجربة الحياة في الخارج، ولكن بدلًا من ذلك ينشغل بمشاكل طلابه القلقين، بما في ذلك المشكلات مع معلم الفصل البديل غير اللطيف.

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أبطال فيلم LEO

ويشارك في بطولة فيلم LEO، عدد من نجوم هوليوود، أبرزهم، الممثل الكوميدي آدم ساندلر، وبل بر، وسيسلي سترونج، وجيسون أليكساندر، وروب شنايدر، وسادي ساندلر، وصني ساندلر، وجاكي ساندلر، وهيدي غاردنر، ونك سواردسون، ونيكولاس تيرتيرو، وروبرت سميجل، وجو كوي، وستيفاني هسو، والفيلم من إخراج كلا من، روبرت سميجل، وروبرت ماريانيتي، وديفيد وتشتنهايم.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقارير صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من ال

تخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".