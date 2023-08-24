الخميس 24 أغسطس 2023
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انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي.. لا يعرف الهزيمة (إنفوجراف)

ميسي
ميسي

 

بات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على بعد فوز من إحراز لقبه الثاني بألوان فريقه الجديد إنتر ميامي، وذلك بعد التأهل معه إلى  نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم بالفوز على سينسيناتي بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي الأربعاء.

 كأس الرابطتين

وسبق لميسي أن قاد إنتر ميامي السبت الى لقب كأس الرابطتين بالفوز في النهائي على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد تعادلهما 1-1، ليصبح نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي سابقًا على بعد فوز من لقب ثانٍ بألوان فريقه الجديد.

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كأس الولايات المتحدة المفتوحة

وتعتبر كأس الولايات المتحدة المفتوحة من أقدم المسابقات الكروية في الولايات المتحدة، إذ انطلقت عام 1914 وهي مشابهة لكأس إنجلترا أو كأس إسبانيا.

ويلتقي إنتر ميامي في النهائي المقرر في 27 سبتمبر مع هيوستن دينامو الذي تغلب الأربعاء على ريال سولت لايك 3-1 بعد التمديد (1-1 في الوقت الأصلي).

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