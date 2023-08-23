الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

إنتر ميامي يبحث عن أول ألقابه في أقدم بطولة أمريكية، ونيويورك بالصدارة

انتر ميامي،فيتو
انتر ميامي،فيتو

انتر ميامي، يلتقي فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي نظيره فريق سينسيناتي، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة المفتوحة، لامار هانت.

ويبحث إنتر ميامي بقيادة ميسي لتحقيق لقبه الثاني على التوالي والتتويج بأقدم بطولة في أمريكا للمرة الأولي في تاريخه والتي يستحوذ فريق نيويورك علي الأكثر تتويجا بها بواقع 26 بطولة.

موعد مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

وتنطلق صافرة مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي ضمن كأس لامار هانت في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت أمريكا، الثانية فجر الخميس بتوقيت القاهرة والسعودية.

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ويدخل إنتر ميامي مباراته أمام سينسيناتي ضمن كأس لامار هانت بعدما حقق بطولته الأولى، فجر الأحد الماضي، بحصوله على كأس الدوريات، وذلك على حساب ناشفيل بركلات الترجيح.

مشوار انتر ميامي في كأس لامار هانت

وتأهل انتر ميامي لنصف نهائي بطول كأس أمريكا المفتوحة قبل وصول ميسي، بعد التغلب على ميامي وتشارليستون وبرمنغام ليغيون، قبل مواجهة سينسيناتي في نصف النهائي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بطولة أمريكا المفتوحة لكرة القدم تتبع الاتحاد الأمريكي للعبة، وهي أقدم بطولة في تاريخ أمريكا الشمالية.

نيويورك الأكثر فوزا بكأس أمريكا 

وبدأت النسخة الأولى من البطولة في موسم 1913-1914، ويعتبر فريق نيويورك هو الأكثر فوزا بها برصيد 26 لقبا، بينما لم يفز بها فريق إنتر ميامي من قبل.

موعد المباراة النهائية لكأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم

وحال تأهله، سيكون فريق ميسي على موعد مع مواجهة الفائز من مباراة هوستون دينامو وريال سالت ليك، في المباراة النهائية، يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويعد ميسي هو اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم، برصيد 44 لقبا، بفارق لقب عن البرازيلي داني ألفيس، ويسعى لتوسيع الفارق خلال الفترة المقبلة.

وسجل ميسي 10 أهداف وصنع هدفًا في 7 مباريات مع إنتر ميامي، جميعهم في كأس الدوريات.

ميسي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

وكتبت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات: "أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم".

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حصل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات على اللقب رقم 44 في مسيرته المذهلة، التي امتدت من عام 2004 إلى 2023".

ميسي يتفوق علي داني ألفيس

وأشارت إلى أن ميسي فك بذلك الشراكة مع زميله السابق داني ألفيس، والذي حقق 43 لقبا في مسيرته حتى الآن.

بطولات ميسي 

ويضم أيضا دولاب بطولات ميسي، كل من: 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول–يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

أرقام ميسي مع إنتر ميامي بعد التتويج بكأس الدوريات

ميسي ينفرد بالأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم

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