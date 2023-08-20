مدرب إنتر ميامي: لقب الأفضل في العالم مقترن بميسي

كأس الدوريات، قال الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، عقب التتويج ببطولة كأس الدوريات إن نجم الفريق، ليونيل ميسي هو "الأفضل في العالم"، ويثبت هذا الأمر مباراة تلو الأخرى.

وقاد ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح 10-9، بعد انتهاء اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل 1-1

وبخصوص ميسي الذي سجل 10 أهداف في 7 مباريات مع إنتر ميامي وقلب أحوال الفريق، قال مارتينو في تصريحات صحفية: "أعتقد أن لقب الأفضل في العالم مقترن بميسي، لا يوجد مديح أكبر من هذا، وهو يثبت جدارته به مباراة تلو الأخرى".

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نهائي كأس الدوريات

وواصل مارتينو "يبدو لي مهما جدا ما قاله للجمهور بخصوص أنه جاء إلى هنا للفوز والمنافسة، قال بوسكيتس وألبا الشيء نفسه، الفوز والخسارة ممكنان بالطبع، لكن المهم هو المنافسة، وفي هذه المرة كان الفوز من نصيبنا".

وعن المباراة، قال مارتينو "كان لقاء صعبا على ملعب صعب.. الفوز كان حليفنا، لكن إن تحدثنا بهدوء سنرى أن ناشفيل حظي بفرصة هو الآخر".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قال مارتينو إن هذا الفوز سيساعد الفريق على "مواصلة التطور والحلم".

وصرح "نحن سعداء بما حدث اليوم، لكن للأسف ليس لدينا وقت طويل للاحتفال، يوم الأربعاء أمامنا نهائي آخر"، في إشارة إلى نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة خارج الديار أمام سينسيناتي.

وانفرد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بإنجاز قياسي في تاريخ كرة القدم، بعد أن حقق لقب كأس الدوريات مع فريقه الأمريكي.

ميسي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم

وكتبت شبكة "سكاواكا" للإحصائيات: "أصبح ليونيل ميسي اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم".

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حصل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات على اللقب رقم 44 في مسيرته المذهلة، التي امتدت من عام 2004 إلى 2023".

ميسي يتفوق على داني ألفيس

وأشارت إلى أن ميسي فك بذلك الشراكة مع زميله السابق داني ألفيس، والذي حقق 43 لقبا في مسيرته حتى الآن.

بطولات ميسي

ويضم أيضا دولاب بطولات ميسي، كل من: 10 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و7 كؤوس ملك إسبانيا، و8 كؤوس سوبر إسباني، و3 كؤوس عالم للأندية، و3 كؤوس سوبر أوروبي، وكأس العالم، والفايلنسيما (كأس الأبطال كونميبول - يويفا)، وكوبا أمريكا، وذهبية الأولمبياد، وكأس العالم تحت 20 عامًا، ولقبين للدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.

وقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه الجديد إنتر ميامي، للفوز بلقب بطولة كأس الدوريات، عقب التفوق على ناشفيل بركلات الترجيح.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وابتسم الحظ لميسي ورفاقه بالفوز بنتيجة (10-9).

سجل ميسي هدف التقدم لإنتر ميامي في المباراة في الدقيقة 23.

ورفع ميسي رصيده إلى 10 أهداف، توج بها هدافا للبطولة خلال 7 مباريات خاضها، كما نا جائزة أفضل لاعب.

كما حقق البرغوث رقما تاريخيا، بإضافة اللقب رقم 44 في مسيرته الكروية، ليكون أكثر اللاعبين حصدا للألقاب في الفترة بين 2004 و2023.

وكان ميسي قد انضم إلى إنتر ميامي هذا الصيف في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان إثر نهاية عقده في يونيو الماضي.

كواليس انتقال ميسي لنادي إنتر ميامي

وقال ميسي في تصريحات صحفية عن انتقاله إلى إنتر ميامي: "مر قراري بالعديد من الأشياء، فكرت في الأمر مع زوجتي، وكان أطفالي أيضًا جزءًا من القرار، لقد جئت للتو لألعب وأستمتع بكرة القدم، وهو ما أحببته طوال حياتي، اخترت هذا المكان لذلك، قبل كل شيء، وأنا سعيد جدًا بالقرار الذي اتخذناه".

وشدد: "كان الاستقبال من الناس مذهلًا منذ اليوم الأول وليس فقط في ميامي ولكن في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأنه في دالاس كان هناك أيضًا استقبال رائع لي لذلك أنا سعيد جدًّا".