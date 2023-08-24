مجموعات قوية للعرب في قرعة دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا، سحبت صباح اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور العاصمة الماليزية.

نتائج قرعة دوري أبطال آسيا

المجموعة الأولى

باختاكور الأوزبكي - الفيحاء السعودي - آهال التركماني - العين الإماراتي

المجموعة الثانية

السد - ناساف الأوزبكي - الفيصلي الأردني - الشارقة الإماراتي.

المجموعة الثالثة

الإتحاد السعودي - سباهان الإيراني - القوة الجوية العراقي - أجمك.

المجموعة الرابعة

الهلال السعودي - ناساجي مازاندران الإيراني - مومباي سيتي الهندي - نافباخور الأوزبكي

المجموعة الخامسة

بيروزي الإيراني - الدحيل القطري - الاستقلال الطاجيكي - النصر السعودي

ولأول مرة تم نقل البطولة من موسم الربيع إلى الخريف فبعدما كانت تقام بين أبريل ونوفمبر أصبحت مواعيد البطولة الجديدة بين سبتمبر حتى مايو.

وقسمت الأندية المشاركة في البطولة وعددها 40 على 10 مجموعات وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، بينما يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

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وتشهد منطقة الغرب وجود 4 أبطال سابقين، وهم الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.

ومن بين 40 ناديًا منافسًا في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافسًا، وسيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشرة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الاقصائية من شهر فبراير حتى أبريل 2024، على أن تقام مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

مستويات مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

منطقة الغرب:

المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).

المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).



المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية) أو شباب الأهلي (الإمارات)، تراكتور (إيران) أو الشارقة (الإمارات)، العربي (قطر) أو إيه جي إم كي (أوزبكستان)، الوكرة (قطر) أو نافباهور (أوزبكستان).