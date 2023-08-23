الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

قرعة دوري أبطال آسيا، النصر بالمستوى الرابع والهلال والاتحاد بالأول

النصر السعودي، فيتو
النصر السعودي، فيتو

قرعة دوري أبطال آسيا، اكتملت  الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024. 

 وستقام قرعة دوري ابطال آسيا  غدا الخميس الموافق 24 أغسطس عند تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

تصنيف الأندية السعودية  قبل قرعة دوري أبطال آسيا

وجاءت الأندية السعودية الهلال والاتحاد في التصنيف الأول والفيحاء في التصنيف الثاني فيما حل النصر في التصنيف الرابع.

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و ستقسم الأندية المتأهلة إلى عشر مجموعات، خمسة في الغرب وخمسة في الشرق بواقع أربعة أندية في كل مجموعة وبمشاركة 40 فريقًا، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

 

وتشهد النسخة 21 من البطولة بنظامها الحديث، الانتقال للمرة الأولى من موسم الربيع إلى الخريف، حيث تمتد مواعيد البطولة من سبتمبر 2023 حتى مايو 2024.

 

تفاصيل قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024


وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 أندية.

وسيتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، بينما يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

ومن بين 40 ناديا منافسا في دور المجموعات، فقد تم بالفعل تحديد 32 متنافسًا، في حين سيتم تحديد المقاعد الثمانية المتبقية من خلال 8 مباريات في الدور التمهيدي الفاصل، والتي تقام غدا الثلاثاء، علمًا بأن نظام القرعة ينص على عدم تواجد فريقين من دولة واحدة في نفس المجموعة.

وفي منطقة الشرق، تشتمل قائمة الأندية المشاركة في دور المجموعات الأبطال السابقين: جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي وبوهانج ستيلرز من كوريا الجنوبية.

ويتعين على حامل اللقب، أوراوا ريد دايموندز الياباني، أن يتخطى عقبة لي مان من هونج كونج، في الدور التمهيدي الفاصل يوم 22 أغسطس، قبل أن يتمكن من الشروع في رحلته، ضمن طموح الفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وتشهد منطقة الغرب تواجد 4 أبطال سابقين، وهم الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد والعين الإماراتي والسد القطري، حيث تتطلع هذه الأندية لاستعادة العرش القاري.


وجاء توزيع مستويات الأندية المشاركة، في قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، كما يلي:

منطقة الغرب


- المستوى الأول: الاتحاد (السعودية)، بيرسيبوليس (إيران)، السد (قطر)، باختاكور (أوزبكستان)، الهلال (السعودية).

- المستوى الثاني: سيباهان (إيران)، الدحيل (قطر)، ناساف (أوزبكستان)، الفيحاء (السعودية)، ناساجي مازاندران (إيران).

- المستوى الثالث: الفيصلي (الأردن)، الاستقلال (طاجيكستان)، القوة الجوية (العراق)، آهال (تركمانستان)، مومباي سيتي (الهند).

- المستوى الرابع: العين (الإمارات)، النصر (السعودية)،  الشارقة (الإمارات)،  إيه جي إم كي (أوزبكستان)،  نافباهور (أوزبكستان).

منطقة الشرق


- المستوى الأول: أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية)، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، ووهان ثري تاونز (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

- المستوى الثاني: فينتفوريت كوفو (اليابان)، شاندونج تايشان (الصين)، بانكوك يونايتد (تايلاند)، بوهانج ستيلرز (كوريا الجنوبية)، كاواساكي فرونتال (اليابان).

- المستوى الثالث: هانوي (فيتنام)، كايا إيلويلو (الفلبين)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ملبورن سيتي (أستراليا)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة).

- المستوى الرابع: كيتشي (هونج كونج)، إينشيون يونايتد (كوريا الجنوبية)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، زيجيانج (الصين)،  باثوم يونايتد (تايلاند).

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.

وتقام منافسات الأدوار الإقصائية، من فبراير حتى أبريل المقبل، على أن تجرى مباراتا الدور النهائي يومي 11 و18 مايو 2024.

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