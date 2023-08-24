27 عامًا على رحيل راهبة المسرح والسينما.. أمينة رزق بدأت التمثيل طفلة واشتهرت بدور الأم.. وهذا سر اكتشافها لحقيقة الحب عند الرجال

أمينة رزق، أشهر أم في السينما المصرية، جاءت بعد فردوس محمد، ظهرت أمينة رزق أول مرة على خشبة المسرح عام 1922 م حيث قامت بالغناء إلى جوار خالتها أمينة محمد في إحدى مسرحيات فرقة "علي الكسار"، لكن بدايتها الحقيقية كانت عام 1924 في مسرح "رمسيس" مع يوسف وهبي في مسرحية راسبوتين.

عن مرحلة البداية تقول أمينة رزق في حوار لها مع المذيع طارق حبيب: كنت أنا وخالتى نركب الترام وقابلنا جارنا أحمد عسكر، وكان يعمل بالمسرح الجديد الذى أنشأه يوسف وهبى، وقال لى سمعت عن مواهبك وأستطيع أن أقدمك إلى يوسف بك، لكنه قدمنى إلى على الكسار وعملت مغنية في مسرحه.

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عذراء المسرح والسينما

ولدت أمينة رزق عام 1910 بمدينة طنطا، وبعد رحيل والدها انتقلت الى القاهرة مع خالتها الممثلة أمينة محمد التي شجعتها على الغناء والتمثيل وهي في الثامنة من عمرها.

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عرفت الفنانة أمينة رزق بـاسم "راهبة المسرح " و"عذراء المسرح والسينما" بعد إطلاق شائعة علاقة حب تربطها بالفنان يوسف وهبى حتى أنها رفضت الزواج نهائيا، وتفرغت للعمل معه في مسرح رمسيس، وفي أحد حواراتها التليفزيونية ردت أمينة رزق على ذلك بقولها: كانت إشاعة حبي ليوسف بيه قوية جدا، لكن ما بيني وبين يوسف وهبي كان إخلاصا وودا، وهو كان مثلى الأعلى، لم أشعر ناحيته بالحب والغرام، ولم أرفض الزواج بسببه بالعكس هو تزوج ٣ مرات على يدي، لكن أنا كان عندي اعتقاد كامل أن الأسرة مملكة مستقلة عايزة تفرغ تام، والفن أيضا مملكة أخرى يريد تفرغ تام، أنا طموحي كبير جدا، وحياتي كانت كلها الفن والتمثيل وتصفيق الجمهور.

أمينة رزق ومشوار فنى طويل مع يوسف وهبى

شاركت أمينة رزق بالتمثيل في أغلب مسرحيات يوسف وهبي.. وكانت تعتبره استاذا وفنانا فهي تقول: منذ أن رآني يوسف بيه أعجب بي وشجعني كثيرا فى البداية، حيث كنت اتلعثم أثناء الوقوف أمامه وقدم لي عقدا بالعمل معه مقابل 4 جنيهات في الشهر وفي فترة قليلة أصبحت بطلة فرقة رمسيس عام 1930، حيث قدمنا سويا مسرحيات الذبائح، أولاد الشوارع، كرسي الاعتراف، أولاد الفقراء وكانت آخر مسرحية " ياطالع الشجرة لتوفيق الحكيم.

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قدمت وحدها نحو 265 عرضا مسرحيا، وذلك لكونها بدأت فى أول العشرينيات مع فرقة رمسيس.

سعاد الغجرية فى السينما

فى السينما كانت البداية الحقيقية للفنانة أمينة رزق بفيلم صامت عام 1928 باسم "سعاد الغجرية" لتقدم بعدها سلسلة طويلة من الأدوار حيث أدت دور الأم باقتدار في أكثر من 200 فيلما ومن أشهر أدوارها في البداية دور حليمة السعدية في فيلم الشيماء كما قدمت أفلام: بداية ونهاية، قنديل أم هاشم، أرض الأحلام، الشموع السوداء، التلميذة، بائعة الخبز، السقا مات، لك يوم ياظالم، من أجل أبنائى، الكيت كات، دعاء الكروان الذي اختير من بين أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية، كما شاركت في الكيت كات، صراع الأحفاد، المولد، الشيماء، التوت والنبوت، الإنس والجن، العار، وغيرها.

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أمينة رزق مع فاتن حمامة فى دعاء الكروان

كما شاركت أمينة رزق في الكثير من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها السيرة الهلالية، الإمام البخاري، محمد رسول الله، وقال البحر، هاربات من الماضى، بوابة المتولى، أوبرا عايدة، ليلة القبض على فاطمة، البشاير، للعدالة وجوه كثيرة، هارون الرشيد، عصفور النار، الزناتى خليفة.

إنها حقا عائلة محترمة

قد عرفت أمينة رزق طوال مشوارها، كأشهر أم فى السينما المصرية، فرغم صغر سنها، برعت فى تقديم دور الأم فى الأفلام المصرية، وكانت أكثر تخصصا فى أداء الأدوار الدرامية والميلودرامية، من أبرز مسرحياتها التي قدمتها في السبعينات «السنيورة» ورغم تفردها في الأدوار التراجيدية، فإنها أثبتت جدارة في دور كوميدى شاركت به في مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة جدا» بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار، وكان آخر ما قدمته على خشبة المسرح قبل شهور مسرحية توفيق الحكيم «يا طالع الشجرة» إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم.

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أحبت ثلاث مرات وراضية عن حياتها

حول الحب في حياتها تقول أمينة رزق: أحببت وأنا في الرابعة عشرة لكن الفارق الاجتماعى حال دون الحب، ثم أحببت آخر وكان حبه شك وعذاب، وفى النهاية صممت أن أعيش للفن وحده، لم أندم على الإطلاق على عمرى الذى ولى فى الفن، فقد كانت متعتي الوقوف على خشبة المسرح وإسعاد الجماهير، فقد وهبت نفسي للفن.. ولم يكن لدي وقت للتفكير في أي ظروف خاصة.



عن حياتها الشخصية قالت أمينة رزق في مجلة الكواكب عام 1957: أحببت ثلاث مرات لكنى أدركت أن الحب بالنسبة للرجل هو نوع من الأنانية والامتلاك تصل إلى درجة الاستعباد.

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أمينة رزق فى بداياتها

وحول الخروج من أزمة المسرح وركوده قالت: "زمان كانت تذكرة المسرح للطلبة بخمسة قروش فقط.. وبدل ما نعملها بعشرة قروش، عملها البيت الفني بعشرة وخمسة عشرة جنيها، بالله عليكم مين الطالب اللى يقدر يدفع 15 جنيها كى يشاهد مسرحية ؟!! هذا إلى جانب المواصلات.. وعنده فى البيت التليفزيون قاعد أمامه ولن يدفع شيئا.

ورحلت أمينة رزق في مثل هذا اليوم عام 2003 عن 93 عاما.

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