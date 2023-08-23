الأربعاء 23 أغسطس 2023
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ظهرت الآن، نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المعاهد الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو

ظهرت منذ قليل، نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، إذ كان آخر موعد للتقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية يوم الخميس الموافق 10 / 8.

 

نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 

ويمكن لأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، من خلال الضغط على هذا الرابط.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من 25 يونيو الماضي، وحتى 31 يوليو 2023 للمعاهد العادية، وللمعاهد الخاصة ينتهي التقديم يوم 17 يوليو 2023.

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التقديم لقطاع المعاهد الأزهرية

وحدد الأزهر ضوابط وشروط التقديم، وجاءت كالتالي:

- يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو 4 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا.

- والصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى 9 سنوات.
خطوات التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري


وأوضح أنه يمكن التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري للمعاهد العادية والنموذجية وكذلك المعاهد الخاصة بمصروفات، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول لبوابة الأزهر الإلكترونية من خلال محرك البحث جوجل

- ثم اختيار التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية.

- ثم اختيار نوع المعهد: المعاهد العادية والنموذجية أو المعاهد الخاصة بمصروفات.

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