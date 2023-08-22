الأربعاء 23 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التجارة 2023

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

تنسيق كلية تجارة 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية تجارة 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات تجارة المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

تنسيق كلية تجارة  2023

تجارة دمياط 315

تجارة القاهرة 314
تجارة وإدارة أعمال حلوان 314
تجارة العريش 313.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تجارة عين شمس 309

تجارة جنوب الوادي 305.5
تجارة المنصورة 305.5
تجارة الزقازيق 305.5

تجارة بنها 300

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

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تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

تجارة كفر الشيخ 296

تجارة بور سعيد 296

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295
تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5
تجارة دمنهور 294
تجارة طنطا 294

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

تجارة السويس 292

تجارة بني سويف 291.5

تجارة أسيوط 289.5
تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة سوهاج 288
تجارة انتساب موجه بنها 287.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 286
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286
تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5
تجارة انتساب موجه أسوان 284
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283
تجارة انتساب موجه طنطا 283

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282
تجارة انتساب موجه السويس 282
تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5
تجارة انتساب موجه العريش 281
تجارة انتساب موجه أسيوط 281
تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281

تجارة انتساب موجه سوهاج 280


فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

 حصريًّا عبر موقع (فيتو) نقدم لكم خدمات تنسيق الكليات 2023،  شروط القبول في الجامعات المصرية، تنسيق المعاهد والجامعات المصرية، تظلمات نتيجة الدبلومات الفنية 2023، تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، تنسيق الدبلومات الفنية والحد الأدنى، تنسيق الشهادة الإعدادية 2023-2024،  تنسيق القبول بالجامعات المصرية، تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام 2023 ، الشروط والقبول بالجامعات والمعاهد المصرية ، تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العسكرية.

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