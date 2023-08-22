نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التجارة 2023

تنسيق كلية تجارة 2023، ننشر لكم فيما يأتي ما يتعلق بـ تنسيق كلية تجارة 2023، وتأتي الحدود الدنيا لكليات تجارة المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

تنسيق كلية تجارة 2023

تجارة دمياط 315

تجارة القاهرة 314

تجارة وإدارة أعمال حلوان 314

تجارة العريش 313.5

تجارة الإسكندرية 310.5

تجارة عين شمس 309

تجارة جنوب الوادي 305.5

تجارة المنصورة 305.5

تجارة الزقازيق 305.5

تجارة بنها 300

تجارة انتساب موجه القاهرة 299.5

Advertisements

تجارة المنوفية بشبين الكوم 296.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 296.5

تجارة كفر الشيخ 296

تجارة بور سعيد 296

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 295

تجارة انتساب موجه عين شمس 294.5

تجارة أسوان 294.5

تجارة دمنهور 294

تجارة طنطا 294

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5

تجارة السويس 292

تجارة بني سويف 291.5



تجارة أسيوط 289.5

تجارة مدينة السادات 289.5

تجارة سوهاج 288

تجارة انتساب موجه بنها 287.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 286

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 286

تجارة انتساب موجه المنصورة 285.5

تجارة انتساب موجه دمياط 284.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 284.5

تجارة انتساب موجه أسوان 284

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 283

تجارة انتساب موجه طنطا 283

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 283

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 282.5

تجارة انتساب موجه بور سعيد 282

تجارة انتساب موجه السويس 282

تجارة انتساب موجه بني سويف 281.5

تجارة انتساب موجه العريش 281

تجارة انتساب موجه أسيوط 281

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 281

تجارة انتساب موجه سوهاج 280



فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية.

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.