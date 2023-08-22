سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023
مؤشر الذهب اليوم الثلاثاء، يشهد مؤشر الذهب بالبورصة المصرية استقرارا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء في مصر، حيث استقر سعر الذهب بالتعاملات الصباحية وترصد "فيتو" لحظيا مؤشر الذهب المحلى بالسوق المصري على مدار الساعة وفقا لآخر تحديث لها اليوم الثلاثاء 22/8/2023.
مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية
والسعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب اليوم هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــا.
سعر جرام الذهب عيار 24
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2562.82 جنيه للشراء 2580.82 جنيه للبيع.
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