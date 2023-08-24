مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الاتحاد

شهد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الاتحاد بالأقصر، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية أو التي بها بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.

و ذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل وكيل المديرية للشباب، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعضوية كلا من الاستاذ علي صبري ومصطفي محمود و نجوي احمد اعضاء هيئة الاشراف، وباشراف من إدارة شباب الأقصر عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر رئيس اللجنة والأستاذ اشرف عبدالفتاح هاشم.

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دوري مراكز الشباب

حيث جاءت منافسات دوري مراكز الشباب في المجموعة الرابعة في الأسبوع الخامس علي النحو التالي؛ فوز مركز شباب الحسينات 6 علي مركز شباب القباحي الغربي 3، فوز مركز شباب اصفون 2 على مركز شباب المهيدات.

وأقيمت جميع المباريات في تمام الساعة الخامسة مساء على ملاعب مراكز شباب محافظة الأقصر، وطاقم التحكيم من منطقة الأقصر لكرة القدم وتقام المباريات تحت إجراءات أمنية من قوات الشرطة بالأقصر وهيئة الإسعاف المصرية بالأقصر.