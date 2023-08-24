أحمد بهاء الدين، اختصم هيكل عند عبد الناصر وقطع علاقته بالسلطة بسبب السادات

الكاتب الصحفي أحمد بهاء الدين، رحل في مثل هذا اليوم 25 أغسطس 1996 بعد غيبوبة مرضية دامت ست سنوات لا يدري عن الدنيا شيئًا، وعندما رحل انطلق زملاؤه ومحبوه في كتابة كلمات رثاء عن الأديب الراحل الذي عاش محايدًا ملتزمًا، نموذج للضمير الحي في الكتابة.



بعد رحيله كتب الكاتب محمد حسنين هيكل: أعترف أنني طوال أزمة وحرب الخليج لم أفتقد رأيًّا كما افتقدت رأي أحمد بهاء الدين. كتب الصحفي صلاح عيسى يقول: كان أحمد بهاء الدين نموذجًا فريدًا من الكتاب، فقد كان شيخًا وهو يكتب بأسلوب شبابي أفكارًا عاقلة وحكيمة يخاطب عقول الناس لا عواطفهم، ويفضل أن يؤثر في حائزي السلطة بدلًا من أن يدعو ضدهم، يؤمن بالثورة ويحذر من اندفاعاتها، كان شابًّا وهو شيخ لذلك قطع الحبل السري الذي كان يربطه بالسلطة حين اكتشف أن الانفتاح قادها إلى الانبطاح، وهو نموذج للواقعية ما أشد حاجتنا إليه.

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د. جلال أمين: تتعدد مواهبه

كما كتب المفكر الدكتور جلال أمين: تتعدد مواهب أحمد بهاء الدين وتتشعب اهتماماته، كان يكتب كناقد فيتفوق على النقاد، يكتب عن معرض فن تشكيلي، أو فيلم لفاتن حمامة أو أغنية جديدة لعبد الوهاب، وقرأت له مقالًا عن الحصان العربي ممتعًا ومفيدًا.. كان لا يقبل التفكير في المال ولا يعمل حسابًا له، أخذوا عليه أنه كان قريبًا من السلطة في بعض الأحيان بدليل عدم اعتقاله، لكنه كان عندما يشتد إظلام الجو السياسي وتضيق دائرة الحرية المتاحة ضيقًا شديدًا يلجأ إلى السكوت، أو يلجأ إلى الكلام في موضوع آخر، لكنه في النهاية لا يقول قط ما يخالف ضميره.

الكاتبة الصحفية سناء البيسي

وقالت الكاتبة سناء البيسي: من يطالع أحمد بهاء الدين يكتشف أنه رجل يمتلك ثقافة موسوعية عريضة، وقبل كل ذلك قارئ نهم في كل دروب المعرفة، يقرأ في كل شيء، ولا يتباهى بما يقرأ وإنما يقرأ باحثًا في صدق إنساني أمين عن مشكاة تنير، وعن معنى نكتشف من خلاله أن الحياة تستحق أن تعاش في شرف.

د. مصطفى محمود: مدرسة خاصة وكاتب فريد

ووصف المفكر مصطفى محمود أحمد بهاء الدين بأنه كاتب سياسي فريد، انفرد بأسلوب ومدرسة خاصة في حياته؛ واختلفت معه في حماسه الشديد للناصرية؛ ولكني كنت أحترم إخلاصه الذي لازمه حتى آخر لحظة أمسك فيها القلم؛ حتى بعد انكسار عبد الناصر؛ فقد كان قيادة صحفية لها ثقلها في زمن عصفت فيه الحياة السياسية بالجميع.

فتحي غانم: شجاعة نادرة

قال عنه الأديب فتحي غانم: أحمد بهاء الدين رحلة زاخرة بالنجاح، كان اللقاء الأول بيننا حين جاء يعمل في إدارة التحقيقات التي يرأسها توفيق الحكيم وجمعنا الحديث عن القراءة؛ وعملت بعد ذلك في مجلة آخر ساعة، ولما أصدر بهاء مجلة صباح الخير طلبني لأعمل معه في المجلة الجديدة؛ فهو يملك إرادة سياسية قوية وشجاعة نادرة، وكان دارسًا للاشتراكية بعيدًا عن الإخوان المسلمين.

عبد الله الطوخى: أبو القبيلة

وكتب الكاتب عبد الله الطوخي: كان من يومه رغم صغر سنه أبًا للقبيلة، ففي يومياته تجده أحيانًا ممثلًا للادعاء غاضبًا أشد الغضب من المخالفات والجرائم، وأحيانًا تجده ممثلًا للدفاع مستبسلًا إلى حد الإشفاق واستثارة الدفوع نحو الشعب المسكين، وأحيانا تجده القارئ الذى يحكم أحكامًا قطعية نهائية تضع بعدها نقطة النهاية بلا نقض أو إبرام.. كان من أعظم مقاتلي عصره، وكانت الكلمة سلاحه في معاركه من أجل التغيير والتنوير فى مواجهة الجمود والتطرف.



وكتب الكاتب محمد عودة: ربما لم ينفذ كاتب إلى عقل وقلب الشعب المصري والعربي مثل أحمد بهاء الدين، ولم تجمع الأغلبية الساحقة التي قلما تجمع على كاتب مثلما أجمعت على أحمد بهاء الدين، وليس هناك كاتب يفتقده قراؤه كل صباح ويصلون من أجل عودته كأن عموده اليومي بمنزلة البوصلة التي يهتدي بها المواطن وسط تقلبات المناخ.

وقال الكاتب الساخر محمود السعدني، في رثاء الكاتب أحمد بهاء الدين: "قابلت بهاء قبل شهر من قيام ثورة يوليو؛ وكنا في جلسة تضم كامل الشناوي وإحسان ويوسف إدريس وحسن فؤاد وغيرهم؛ وكان يتكلم ويضحك بوقار وينثر تعليقاته بذكاء، فهو رجل أنضجته التجارب وعلمته الأيام؛ وهو فنان وعالم فى نفس الوقت؛ وقد كان رئيس تحرير لا يفرض رأيه.. لكنه يقنعك برأيه فقد خسرنا بموته رجلًا والرجال قليلون.

الرقابة على الصحف

كما قال الكاتب الصحفي مصطفى نبيل في مقاله المنشور بمجلة الهلال تحت عنوان أحمد بهاء الدين العاشق للحقيقة "إنه شاهد دموع أحمد بهاء الدين وفجيعته عقب هزيمة يونيو 1967، بعدها نشبت أزمة بهاء عندما كان نقيبًا للصحفيين، فعندما أخذت ترتفع كلمات النقد في الصحافة، وفرضت الرقابة على الصحف قام مجلس النقابة بالاحتجاج على الحكومة مرتين، مرة بإصدار بيان على فرض الرقابة على الصحف بعد أن خاضت مصر حرب السويس 1956 دوران رقابة على الصحف، ومرة أخرى عندما رفع النقيب مذكرة إلى الرئيس عبد الناصر يحتج خلالها المجلس على انفراد صحيفة الأهرام التي يرأس تحريرها محمد حسنين هيكل وانفرادها بنوع من الأخبار يتعلق بالمصالح القومية العليا، جاء في المذكرة "إن رئيس الدولة إذ يخص بهذه الأخبار جريدة دون أخرى فكان ما يميز بين المواطنين الذين يقرؤون هذه الجريدة أو غيرها".

وعندما وقف مجلس نقابة الصحفيين مع الطلبة في احتجاجهم على أحكام الطيران، وعرضت المسألة على عبد الناصر من أجل اتخاذ إجراء من بهاء قال اتركوه هو مخه كدا"!.