الأربعاء 23 أغسطس 2023
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خارج الحدود

جنوب إفريقيا تعلن التوصل لاتفاق من أجل توسيع مجموعة بريكس

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

صرحت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، اليوم الأربعاء، بأن دول مجموعة "بريكس" توصلت إلى اتفاق حول آليات ومبادئ توسيع العضوية.

توسيع مجموعة بريكس

وأضافت: "لقد اتفقنا على مسألة توسيع المجموعة، واعتمدنا وثيقة رسمية بهذا الصدد، حددنا خلالها المبادئ والشروط الأساسية لقبول عضوية أي دولة جديدة ترغب في أن تصبح عضوا في المجموعة".

وأشارت باندور إلى أن قادة دول المجموعة سيعلنون تفاصيل الوثيقة التي تم اعتمادها بهذا الصدد في ختام القمة، مشددة على أن "هذا تطور إيجابي للغاية".

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وأعربت عن سعادتها ودهشتها من رغبة العديد من الدول بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ما يدل على الدور الخاص الذي تلعبه في توحيد دول العالم".
وتجدر الإشارة إلى أن الدول الرئيسية الخمس التي شكلت بريكس هي روسيا والصين والهند والبرازيل جمهورية جنوب إفريقيا.


كشف الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، عن وجه استفادة القارة الأفريقية من قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج.

وقال البرديسي خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: "إنه من خلال هذه القمة تستطيع الدول الناشئة الضعيفة والفقيرة بالقارة الأفريقية أن تستفيد من مثل هذه الأوضاع والتنافس العالمى ما بين هذه القوة الصاعدة التى باتت تتحكم فى القرار الدولي بعيدا عن فكرة الهيمنة الأحادية ووجهة النظر العالمية الواحدة.

وتابع بأن أكثر من مسئول أكد انهم لن يتخلوا عن الدولار كعملة موحدة من الناحية السياسية، موضحا أن حضور كل تلك الوفود بالقمة له انعكاسه وتداعياته على فكرة ذلك العالم الجديد مما يؤكد الأهمية الاستراتيجية والسياسية لهذه القمة.



قمة بريكس اجتماع حقيقى فى ظل أحداث عالمية 



وعلي الجانب الآخر، قال الدكتور يسرى الشرقاوى، الخبير الاقتصادى، إن قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، اجتماع حقيقى فى ظل أحداث عالمية كانت صعبة فى عامى 2021 و2022، للنظر فى إعادة توازنات العالم المتعدد الأقطاب.
 

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