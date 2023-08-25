الجمعة 25 أغسطس 2023
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سياسة

قبل إعلانها رسميا، خريطة مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت الأيام الأخيرة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن قيامها بدراسة الاستعدادات اللوجيستية لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأعلن المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة عن أن موعد الانتخابات سيتم إعلانه قريبا بعد دراسة التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

 

 

المواعيد الدستورية

 وحول موعد الانتخابات الرئاسية في ضوء النصوص الدستورية، توضح فيتو، القواعد القانونية والدستورية التي تكشف الموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية، والذى من المتوقع أن يكون في شهر فبراير المقبل وأن يكون إعلان فوز الرئيس الجديد قبل 2 مارس المقبل، وأن تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية 2 ديسمبر المقبل على الأقل.

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النصوص الدستورية 

يأتي ذلك وفقا لنصوص الدستور وقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي نصت على ضوابط وقواعد تحديد موعد الانتخابات، والتي تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تطبيقها في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

 

نص الدستور في المادة 140 ألزم  بأن مدة رئيس الجمهورية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه.

 

وأيضا ذات النص الدستوري ألزم بأن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل.

وكذلك ألزم بأن تعلن النتيجة قبل نهاية المدة بثلاثين يوما على الأقل.

 

وكذلك النص الدستوري في المادة 241 مكرر، حدد مدة رئيس الجمهورية الحالي بأن تنتهي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية.

 

المادة  140 من الدستور 

 

حيث نصت المادة رقم 140 المعدلة بالدستور، على: " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما علي الأقل ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

المادة 241 مكرر من الدستور

ونصت المادة 241 مكرر من الدستور على أن " تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية في 2018  ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية" وهي مادة انتقالية تخاطب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بدأت مدته الرئاسية فى 2018.

موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة 

ومن خلال نصي المادتين 140 و241 مكرر، نجد أن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة مرتبط بموعد إعلان انتخاب وفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية السابقة وتوليه منصب الرئيس، بحيث يعد ذلك الموعد هو بداية فترة الست سنوات.

مدة الرئيس السيسي

ووفقا لذلك تنتهى مدة الرئيس السيسي في يوم 2 أبريل المقبل، نظرا لأن في 2 أبريل 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

 

انتهاء مدة الرئيس السيسي

وبالتالي فنحن أمام يوم محدد دستوريا، بانتهاء مدة الرئيس الحالي والذي يكون اليوم التالي له هو أول يوم في مدة الرئيس المقبل، أي يوم 3 أبريل 2024.

 

ووفقا لذلك التاريخ وتطبيقا للنص الدستوري رقم 140 المنظم لإجراءات الانتخابات الرئاسية، فتلك الإجراءات من الواجب أن تبدأ قبل انتهاء المدة ب 120 على الأقل، أي أنه لابد أن تبدأ الإجراءات قبل 2 ديسمبر 2023 علي الأقل.

 

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة 

 

وكذلك وفقا لتلك النصوص الدستورية السابق عرضها، يكون من الواجب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 30 يوما من انتهاء مدة الرئاسة الحالية، ما يعنى أن لابد من إعلان فوز وانتخاب الرئيس المقبل قبل 2 مارس المقبل.

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موعد إجراء الانتخابات الرئاسية 

 

الأمر الذى يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية قد تجرى في شهر فبراير المقبل، حتى تتمكن الهيئة الوطنية للانتخابات من إعلان نتيجتها في قبل 2 مارس.

وهو الأمر الذي يرد على تساؤلات البعض حول ما يثار حول موعد الانتخابات الرئاسية.

 

ووفقا للدستور فإن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المختصة بتحديد وإعلان تلك المواعيد المنظمة لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

 

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