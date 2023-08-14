الانتخابات الرئاسية 2024، ضوابط التراجع عن الترشح وشروطه

الانتخابات الرئاسية 2024 ، منح القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الحق للمرشح الرئاسي الحق في التراجع عن المشاركة وسحب ترشحه، حيث اشترط أن يكون الطلب كتابيا.

سحب طلب التراجع عن الانتخابات الرئاسية 2024

وتنص المادة (17) من القانون على: لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الأقل.

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نشر طلبات التراجع عن الانتخابات الرئاسية 2024

وتنشر اللجنة هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.

يشار إلى أن القانون حدد المستندات المطلوبة من أي مرشح للانتخابات الرئاسية عند التقدم بطلب الترشح للجنة الانتخابات الرئاسية.

مواعيد التقدم بأوراق الترشح في الانتخابات الرئاسية

وتنص المادة (12) على: يقدم طلب الترشح إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك على النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.

ويجب أن يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص:

نماذج التزكية في الانتخابات الرئاسية

1 – النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

2 – شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.

3 – صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه

إقرار الجنسية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

4 – إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

5 – صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

6 – شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون.

إقرار الذمة المالية للمرشح في الانتخابات الرئاسية

7 – إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

8 – التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

9 – إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

10- إيصال يفيد بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

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