مؤتمر صحفي لـ التيار الليبرالى الاثنين المقبل لإعلان موقفه من الانتخابات الرئاسية
التيار الليبرالى الحر ،أعلن التيار الليبرالى الحر عقد مؤتمر صحفى يوم الاثنين القادم بمقر حزب المحافظين الموافق ٢٨/٨ الساعة السابعة مساءً بحضور رؤساء أحزاب التيار في مقره المركزي بطلعت حرب.
إعلان موقف التيار من الأحداث السياسية الراهنة
التيار الليبرالى الحر، وجاءت الدعوة للمؤتمر الصحفي من خلال صفحة التيار الحر على فيس بوك،:
عن طريق أعضاء هيئة مكتب مجلس أمناء التيار الحر من ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة بدعوة وسائل الإعلام المحلية والعالمية لحضور الموتمر الصحفي بشان إستمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار هشام قاسم احتياطيًا وإحالته للمحاكمة محبوسًا أمام المحكمة الاقتصادية يوم ٢ سبتمبر المقبل. كما سيتم اعلان موقف التيار من الأحداث السياسية الراهنة والاستحقاقات الانتخابية وما يجري في البلاد علي عدة أصعدة.
تدشين التيار الحر فجر أزمة جديدة
في حين بدأت أزمة جديدة تلوح في الأفق مع تدشين التيار الليبرالى الحر، الذى قام بتدشينه ٤ أحزاب من أحزاب الحركة المدنية هم: الدستور، الإصلاح والتنمية، مصر الحرية، المحافظين، بجانب عدد من الشخصيات العامة، حيث بدأ الهجوم على التيار بسبب ترأس هشام قاسم لمجلس أمناء التيار الحر، حيث اتهمه كمال أبو عيطة القيادى بالحركة المدنية بالموافقة على سياسات التطبيع مع إسرائيل، الأمر الذى دعا هشام قاسم للرد عليه، وكذلك جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، مما دفع القيادى الناصرى كمال أبو عيطة لتقديم بلاغ لمباحث الإنترنت ضد هشام قاسم بسبب خوضه فى ذمته المالية، على حد قوله
التيار الحر يطالب بالإفراج عن هشام قاسم
يذكر أن التيار الحر قال فى فى بيان له: في خضم انشغال القوى السياسية بالبحث حلول لمشكلات يعاني منها المجتمع للمساهمة في حلها، ومتابعة رموزه لمخرجات الحوار الوطني التي قدمتها القوى السياسية تفاجأنا رغم هذه التطورات في المشهد السياسي برمته، باستدعاء رئيس مجلس أمناء التيار الحر، هشام قاسم، للمثول أمام جهات التحقيق القضائية بصفة شاهد في البلاغ المقدم من كمال أبو عيطة.
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