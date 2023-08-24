ملك الإرسال، جون إيسنر يعتزل التنس بعد بطولة أمريكا المفتوحة

أعلن الأميركي جون إيسنر صاحب ضربات الإرسال القوية يوك، الأربعاء، أنه سيعتزل بعد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس المقبلة.

التصنيف العالمي للاعبين

وأصبح إيسنر (38 عاما) محترفا عام 2007 ووصل إلى أعلى مستوى له في مسيرته باحتلاله المركز الثامن في التصنيف العالمي للاعبين.

وحصد 16 لقبا في منافسات الفردي أبرزها لقب بطولة ميامي المفتوحة عام 2018 في أنجح مواسمه.

وقال إيسنر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر “بعد أكثر من 17 عاما في منافسات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، حان الوقت لوداع التنس الاحترافي”.

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وقال إيسنر، الأب لأربعة أطفال من زوجته ماديسون، “هذا التحول لن يكون سهلا، لكنني أتطلع إلى كل ثانية منه مع عائلتي الرائعة. ستكون بطولة أميركا المفتوحة الأخيرة لي”.

رقما قياسي في اتحاد لاعبي التنس المحترفين

وحطم اللاعب فارع الطول المولود في ولاية كارولينا الشمالية رقما قياسيا في اتحاد لاعبي التنس المحترفين بلغ 14411 إرسالا ساحقا خلال مسيرته وأطلق أسرع إرسال مسجل رسميا على الإطلاق بسرعة بلغت 157.2 ميلا في الساعة (253 كيلومترا في الساعة) وذلك في الدور الأول لكأس ديفيز عام 2016.

أطول مباراة تنس للمحترفين

وفاز بأطول مباراة تنس للمحترفين في التاريخ، والتي استمرت 11 ساعة وخمس دقائق وجرت على مدى ثلاثة أيام في ويمبلدون عام 2010.

وبعد 183 شوطا في تلك المباراة، فاز إيسنر على المتأهل من التصفيات نيكولا ماهو بالدور الأول. وقامت ويمبلدون لاحقا بتغيير القاعدة لضمان عدم تكرار مثل هذه المباراة الطويلة مرة أخرى.

وشهد نادي عموم إنجلترا أيضا أفضل نتيجة له ​​في إحدى البطولات الأربع الكبرى، بعد أن بلغ قبل النهائي عام 2018. وقد وصل مرتين إلى دور الثمانية في أميركا المفتوحة عامي 2011 و2018.