الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

التنس، ميار شريف تتراجع في تصنيف الاتحاد الدولي

ميار شريف لاعبة منتخب
ميار شريف لاعبة منتخب التنس، فيتو

التنس، تراجعت ميار شريف، لاعبة المنتخب المصري للتنس، 3 مراكز في تصنيف اللاعبات المحترفات، والصادر اليوم الإثنين.

واحتلت لاعبة الأهلي، المركز 33 عالميا، بعدما كانت في المركز 30 الأسبوع الماضي.

ميار شريف تتراجع في تصنيف الاتحاد الدولي

وجاء تراجع اللاعبة المصرية بعد خسارتها أمام المصنفة العاشرة عالميا وبطلة ويمبلدون، التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بنتيجة 2-0 في دور الـ64 من بطولة مونتريال للتنس.

وتستعد ميار شريف للمشاركة في بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، والمقرر إقامتها في نهاية الشهر الجاري.

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ومن المقرر أن تواجه لاعبة التنس المصرية إحدى اللاعبات المتأهلات من التصفيات في دور الـ 64، وفي حالة فوزها ستلعب مع المصنفة السابعة عالميا الأمريكية كوكو جوف في الدور الـ 32.

وتعتبر بطولة سينسيناتي الأمريكية، واحدة من بطولات الماسترز ذات 1000 نقطة، التي تقام في كل عام في مدينة سينسيناتي في ولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن مركز عائلة لندنر للتنس، وذاك على الملاعب الصلبة الخارجية، وذلك منذ عام 1899م، لتكون أقدم بطولة تقام على أراضي أمريكا في عالم التنس.

تصنيف رجال التنس

وعلى الجانب الآخر، تقدم الإيطالي يانيك سينر، طريقه من المركز الثامن إلى السادس في تصنيف رابطة محترفي التنس الصادر الإثنين، وذلك بعدما توج بأول ألقابه في دورات الألف نقطة للماسترز بفوزه في النهائي على الأسترالي أليكس دي مينور.

وبات سينر الذي يحتفل بعد أيام معدودة بميلاده الثاني والعشرين، بين رونه ورود وبفارق 65 فقط عن الدنماركي بصعوده مركزين في أفضل تصنيف له على الإطلاق، وذلك بعدما رفع الأحد رصيده الى ثمانية ألقاب، محققًا أهم تتويج في مسيرته حتى الآن.

كارلوس ألكاراز

ويتواجد الإسباني كارلوس ألكاراز في مقدمة التصنيف والذي انتهى مشواره في تورونتو عند ربع النهائي على يد الأمريكي تومي بول، ويليه الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف، وحده النروجي كاسبر رود كان خاسرًا بتراجعه من المركز الخامس إلى السابع لصالح الدنماركي هولغر رونه الذي صعد مركزًا ليصبح الخامس.

وصعد دي مينور ستة مراكز وبات الثاني عشر رغم خروجه خاسرًا من النهائي الأول له في دورات الألف نقطة للماسترز، فيما تراجع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم مركزين وأصبح الرابع عشر بخروجه باكرًا من دورة بلاده.

تصنيف الـ10 الأوائل للرجال

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9395 نقطة

2. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795

3. دانييل مدفيديف (روسيا) 6530

4. ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 5090

5. هولغر رونه (الدنمارك) 4790 (+1)

6. يانيك سينر (إيطاليا) 4725 (+2)

7. كاسبر رود (النروج) 4715 (-2)

8. أندري روبليف (روسيا) 4595 (-1)

9. تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3605

10. فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3050

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التنس ميار شريف الاتحاد الدولي للتنس منتخب التنس ويمبلدون للتنس

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